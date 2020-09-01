Лукашенко: Власти подозревают наличие двойного гражданства у Кондрусевича

Источник материала: АФН

Лукашенко сообщил, что глава католической церкви Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич Беларуси включен в общий для Беларуси и России список невъездных.

Кондрусевич является гражданином Беларуси.

Лукашенко утверждает, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России.

"Не только он один, просто он - более известная фигура", - сказал Лукашенко, добавив, что есть информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича гражданства другой страны. Ранее, у Кондрусевича было гражданство России.

"Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность", - заявил белорусский правитель.

"Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади. Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали", - сказал Лукашенко, уверяя со ссылкой на ОМОН, что те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

"Это все пройдет - вот эти хождения по улицам и заявления, что нас полмиллиона, миллион, мол, вот все, власть рухнет. Слушайте, если бы был миллион, мы бы с вами здесь не разговаривали"…