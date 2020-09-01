|
STEM-центр, бассейн, классы МЧС. Как выглядит новая школа в Каменной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В День знаний двери распахнула новая школа в микрорайоне Каменная Горка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь первый звонок прозвучал для 260 школьников.
Всего школа рассчитана на 2 000 учащихся. Просторные классы, бассейн, тренажерный и спортивный залы, STEM-центр. В четырехэтажном здании для учебы созданы все условия. Здесь открыты классы с профильным изучением физики и математики, а также классы МЧС.
Кстати, спасатели провели с ребятами первый урок. Он прошел в игровой форме, с персонажами из мультфильмов. Работать в школе будет недавно сформированный состав педагогов. Среди них семь молодых специалистов.
– Я пришел в школу.
– Долго готовилась вот к этому дню?
Всего в Беларуси ко Дню знаний открыты четыре новые школы. В 83 проведен капитальный ремонт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В День знаний двери распахнула новая школа в микрорайоне Каменная Горка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь первый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)