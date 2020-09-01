Минск: грузовик поехал назад — под машиной оказался мужчина

Источник материала: Onliner

Вчера утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской в столице. «В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что при движении задним ходом грузовой автомобиль наехал на человека», — сообщили в МЧС .





«Сотрудники извлекли пострадавшего из-под грузовика и передали медикам, — рассказали спасатели. — С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу».