|
Минск: грузовик поехал назад — под машиной оказался мужчина
Источник материала: Onliner
Вчера утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской в столице. «В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что при движении задним ходом грузовой автомобиль наехал на человека», — сообщили в
«Сотрудники извлекли пострадавшего из-под грузовика и передали медикам, — рассказали спасатели. — С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской в столице. «В ходе выяснения обстоятельств было...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)