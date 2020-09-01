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Минск: грузовик поехал назад — под машиной оказался мужчина

01.09.2020 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской в столице. «В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что при движении задним ходом грузовой автомобиль наехал на человека», — сообщили в МЧС.

Минск: грузовик поехал назад — под машиной оказался мужчина

«Сотрудники извлекли пострадавшего из-под грузовика и передали медикам, — рассказали спасатели. — С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу».

 
 
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Вчера утром спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Долгобродской в столице. «В ходе выяснения обстоятельств было...
 
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