ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку

01.09.2020 17:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Средней школе № 43 в Могилеве один из жителей города попытался сорвать торжественную линейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку

Им оказался активист Володар Цурпанов. Мужчина задержан. Во время мероприятия он вел себя агрессивно, выкрикивал оскорбления в адрес руководства школы и не реагировал на испуганных детей. Известно, что ранее Цурпанов попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.  

«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку

Галина Калинович, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43 Могилева:  
Сегодня 1 сентября. Во всех школах Республики Беларусь прошли торжественные линейки, но наша торжественная линейка была омрачена инцидентом, который произошел именно в тот момент, когда поздравляли первоклассников, поздравляли выпускников с этим праздником. Выскочил мужчина, который выкрикивал такие слова, как «На колени! Я с вами разберусь!». Нам пришлось остановить линейку для того, чтобы его удалить. Но дело в том, что были напуганы дети, были возмущены родители. Это было настолько неуместно. Я работаю очень давно в этой школе, и первый раз за все время такой вот случай произошел. Это выходит за рамки нормального, потому что поведение этого человека неадекватное.  

«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку

Сегодня я привела сына в первый класс на торжественную линейку. Мы долго к этому событию готовились, шли, он очень хотел в школу, радовался, наряжался, с красивым букетом пришли. Но данное мероприятие омрачило поведение некого мужчины, который выскочил с какими-то претензиями, угрозами. Дети перепугались, родители возмущены. Конечно, так не должно быть, особенно на детских мероприятиях в школе.  

Люди в материале: Галина Калинович, Володар Цурпанов

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Средней школе № 43 в Могилеве один из жителей города попытался сорвать торжественную линейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
Новости дня
Новости разные
 
«Странный» футбольный матч стартовал в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика