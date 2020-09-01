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«Дети перепугались, родители возмущены». В Могилёве мужчина попытался сорвать школьную линейку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Средней школе № 43 в Могилеве один из жителей города попытался сорвать торжественную линейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им оказался активист Володар Цурпанов. Мужчина задержан. Во время мероприятия он вел себя агрессивно, выкрикивал оскорбления в адрес руководства школы и не реагировал на испуганных детей. Известно, что ранее Цурпанов попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Галина Калинович, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 43 Могилева:
Сегодня я привела сына в первый класс на торжественную линейку. Мы долго к этому событию готовились, шли, он очень хотел в школу, радовался, наряжался, с красивым букетом пришли. Но данное мероприятие омрачило поведение некого мужчины, который выскочил с какими-то претензиями, угрозами. Дети перепугались, родители возмущены. Конечно, так не должно быть, особенно на детских мероприятиях в школе.
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Новости Беларуси. В Средней школе № 43 в Могилеве один из жителей города попытался сорвать торжественную линейку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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