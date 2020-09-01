«Странный» футбольный матч стартовал в Минске

После стартового свистка игроки «Крумкачоў» отдали мяч соперникам и просто стали хлопать в ладоши. Те тоже перестали играть. Это продолжалось 100 секунд, после чего игра возобновилась.





Зрители в это время кричали «Молодцы!».





Накануне матча «Крумкачы» выступили с объявлением. «Информация от сотрудников ОМОН. Бело-красно-белые флаги и атрибутика будут конфисковываться, а их владельцы – задерживаться», — говорится в объявлении.





«Люди, которые будут скандировать с трибун антиправительственные кричалки и лозунги также будут привлекаться к ответственности», – говорится в сообщении.





В итоге, несколько сотен человек не смогли попасть на трибуны.



