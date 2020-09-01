|
ООН официально признала 450 случаев пыток в Беларуси
Источник материала: АФН
ООН официально сообщил о как минимум 450 случаях пыток после задержаний на протестах. Минимум 6 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
По данным организации, местонахождение и состояние здоровья как минимум шести человек неизвестны родственникам. Также имеются сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие".
Информацию опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, документ был подписан 13 экспертами. Авторы заявления призывают привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ООН официально сообщил о как минимум 450 случаях пыток после задержаний на протестах. Минимум 6 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)