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ООН официально признала 450 случаев пыток в Беларуси

01.09.2020 17:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ООН официально сообщил о как минимум 450 случаях пыток после задержаний на протестах. Минимум 6 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным организации, местонахождение и состояние здоровья как минимум шести человек неизвестны родственникам. Также имеются сведения о "насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие".

Информацию опубликовало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, документ был подписан 13 экспертами. Авторы заявления призывают привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям.

 
 
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ООН официально сообщил о как минимум 450 случаях пыток после задержаний на протестах. Минимум 6 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
 
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