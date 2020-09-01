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«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

01.09.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Родители школьников не поддержали призывы некоторых одиозных Telegram-каналов саботировать начало учебного года и переводить детей на домашнее обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Так, в 61-й средней школе Минска учебный год начался с торжественной встречи первоклассников. На праздник по традиции пришли целыми семьями. Родители не хотят, чтобы их детей использовали во взрослых политических играх.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Мы считаем, что 1 сентября – это особенный день для детей. И он должен быть вне политики, вне каких-то событий. Это должен быть праздник для ребенка – первый раз в первый класс. Поэтому идти, конечно, надо – это в, любом случае, праздник. 

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Я поддерживаю сторону мужа, что вне политики все-таки образование. Образование должно быть и никак не должно связываться с нынешней политической ситуацией в стране.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Школа вне политики. Мы поддерживаем. Детки должны учиться, а там разберутся сами.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Тем более, что это первый класс, и, безусловно, должен быть праздник для детей, как-никак.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Я не слышал, чтобы они предлагали бойкотировать школу. Никто не предлагал этого. Я не слышал, вы что-то выдумываете. Сегодня первое сентября – из-за этого не мешайте празднику.  

«Это особенный день для детей. И он должен быть вне политики». Родители школьников не поддержали призывы саботировать начало учебного года

Я сама учитель, работаю в самой лучшей гимназии города Минска, и, вы знаете, наши дети приходят к нам уже, и у нас «обнимашки-целовашки»… И настолько дети любят нас, а мы их. Поэтому, я думаю, наша школа будет жить вечно, потому что у нас самые лучшие дети и самые лучшие педагоги.  

Люди в материале: Татьяна Савчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Родители школьников не поддержали призывы некоторых одиозных Telegram-каналов саботировать начало учебного года и переводить детей на домашнее...
 
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