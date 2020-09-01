ООН: известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми, а также о сексуальном насилии

Источник материала: Onliner

Эксперты ООН по правам человека сегодня опубликовали заявление по ситуации в Беларуси и призвали «прекратить пытки над задержанными и привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали демонстрантов в местах содержания под стражей».

Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания, — отмечают они. — Большинство людей, пропавших без вести, были найдены, но вызывает тревогу тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек, как сообщается, неизвестны их родственникам. Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты».

Также они отмечают, что получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

«Государство должно делать все возможное для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, будь то действия, совершающиеся государством или другими», — говорится в заявлении.

По данным ООН, среди примерно 6700 человек, задержанных в последние недели при осуществлении своего права на свободу мирных собраний, есть журналисты и прохожие, которые были произвольно арестованы и в спешном порядке осуждены.

«В субботу правительство отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ, — отмечает ООН. — Эксперты заявили, что не может быть справедливости без недвусмысленной приверженности государства к привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба за нарушения прав человека. В дополнение к полному и беспристрастному расследованию Беларусь должна привлечь виновных к ответственности и обеспечивать компенсацию жертвам и их семьям».

«Мы также обеспокоены тем, что в выходные продолжались неизбирательные аресты во время мирного женского марша в Минске в субботу и мирных протестов во многих городах в воскресенье», — говорится в сообщении.

Эксперты призвали белорусские власти «обеспечить, чтобы все лица, мирно участвовавшие в демонстрациях, были незамедлительно освобождены».

«Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрации, — заявили они. — Непризнание лишения свободы представителями государства и отказ признать факт задержания представляют собой насильственное исчезновение, даже если оно является непродолжительным».