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Вместо уволенной Алины Корбут ректором БГУКИ назначили Наталью Карчевскую

01.09.2020 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В приемной учебного заведения агентству «Минск-Новости» сообщили, что исполнять обязанности главы вуза теперь будет первый замминистра культуры Наталья Карчевская.

Вместо уволенной Алины Корбут ректором БГУКИ назначили Наталью Карчевскую

Новый учебный год в вузе стартовал с новым руководителем. Знакомство со студентами у ректора 1 сентября не состоялось. Ранее запланированной линейки в университете не было.

Более сотни учащихся больше часа митинговали у главного входа в здание университета. Они вышли поддержать уволенную Корбут.

 
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В приемной учебного заведения агентству «Минск-Новости» сообщили, что исполнять обязанности главы вуза теперь будет первый замминистра культуры Наталья...
 
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