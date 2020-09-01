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Вместо уволенной Алины Корбут ректором БГУКИ назначили Наталью Карчевскую
Источник материала: Навiны
В приемной учебного заведения агентству «Минск-Новости» сообщили, что исполнять обязанности главы вуза теперь будет первый замминистра культуры Наталья Карчевская.
Новый учебный год в вузе
Более сотни учащихся больше часа митинговали у главного входа в здание университета. Они вышли поддержать уволенную Корбут.
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В приемной учебного заведения агентству «Минск-Новости» сообщили, что исполнять обязанности главы вуза теперь будет первый замминистра культуры Наталья...
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