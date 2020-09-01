Вместо уволенной Алины Корбут ректором БГУКИ назначили Наталью Карчевскую

В приемной учебного заведения агентству «Минск-Новости» сообщили, что исполнять обязанности главы вуза теперь будет первый замминистра культуры Наталья Карчевская.





Новый учебный год в вузе стартовал с новым руководителем. Знакомство со студентами у ректора 1 сентября не состоялось. Ранее запланированной линейки в университете не было.

Более сотни учащихся больше часа митинговали у главного входа в здание университета. Они вышли поддержать уволенную Корбут.