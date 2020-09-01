ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска

01.09.2020 17:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 сентября оплатить поездку с помощью смартфона можно во всем наземном транспорте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска

Любители инноваций могут воспользоваться сервисом во всех трамваях, автобусах, троллейбусах, а также электробусах. Услуга доступна и во многих маршрутных такси.

С 1 сентября рассчитаться за проезд с помощью смартфона можно во всём наземном транспорте Минска

На общественном транспорте столицы система доступна 2 месяца. Начиная с момента ее внедрения, продано более 7500 электронных билетов. Кроме того, более 2500 smart-билетов реализовано на проезд в маршрутных такси.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 1 сентября оплатить поездку с помощью смартфона можно во всем наземном транспорте Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наша хата не с краю». Как частный бизнес бастует в поддержку рабочих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика