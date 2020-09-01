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Допрос пресс-секретаря Координационного совета Антона Родненкова длился около двух часов

01.09.2020 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Допрос пресс-секретаря Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Антона Родненкова длился в Следственном комитете около двух часов.

Он был вызван в ведомство к 10:00.

«Около 12:00 я вышел из Следственного комитета, — расссказал БелаПАН Родненков. — С меня взята подписка о неразглашении, так что ничего рассказать не могу. Все проходило корректно и дружелюбно, никакого давления на меня не оказывалось».

По словам Родненкова, он находится в статусе свидетеля.

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

 
 
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Допрос пресс-секретаря Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Антона Родненкова длился в Следственном комитете около двух...
 
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