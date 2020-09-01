Экономика Беларуси – союзник или противник Лукашенко?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока можно оценить только негативные последствия от карантинных ограничений основных торгово-экономических партнеров Беларуси и нового витка мирового экономического кризиса, а не последствия внутриполитических сложностей после президентских выборов.

Экспорт-импорт в первом полугодии

Экспресс-данные Евразийской экономической комиссии за январь-июнь 2020 года демонстрируют сокращение ВВП Беларуси на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Но при его расшифровке по отраслям экономик оказывается, что промышленность в целом сократилась на 3,1%, объем грузовых перевозок – на 8,8%, а пассажирских – на 6,3%. Сохранили рост сельское хозяйство (+3,7%), строительство (+3,4%) и розничная торговля (+2,6%).

Внешняя торговля за январь-июль, по данным Белстата, сократилась на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем падание экспорта и импорта было почти идентичным. Но когда мы анализируем торговлю с основными партнерами страны, то здесь ситуация меняется. Больше всего просела торговля с Россией – на 20,2%. С Евросоюзом она сократилась на 15,7%, с Китаем – на 8,2%.

В Беларуси экспортоориентированная экономика, значительный доход бюджету дают поступления от поставок товаров за границу. В целом экспорт сократился на 8,3%. При этом в Россию – только на 6,6%, тогда как в ЕС – на 24,9%, а в КНР – на 19,4%. Резкое падение имел экспорт минеральных ресурсов (–60,3%), которые в основном и идут в ЕС и Китай.

Значительно сократился импорт из России – на 28,8%. Но здесь следует отметить два момента: отсутствие долгосрочного решения по нефтегазовым поставкам, а также падение мировых цен на углеводороды и металлы, которые поставляются из России в Беларусь (не будем забывать, что торговая статистика дается в валютном исчислении). Так, импорт минеральных ресурсов за первое полугодие сократился на 45,1%. Это неизбежно отразится на многих отраслях экономики республики.

Союзная интеграция

В экспертном сообществе отмечают, что сейчас президент Александр Лукашенко может пойти на подписание документов по углублению интеграции в рамках Союзного государства – в тех сферах, по которым принципиальное согласие уже было достигнуто. Однако Россия продолжит настаивать на необходимости формирования общего экономического законодательства, и в первую очередь – в налоговой сфере. Поскольку без этого невозможно решить вопросы в ТЭК, а значит, и во многих отраслях промышленности (в машиностроении республики много энергоемких производств).

Кроме того, белорусским властям придется заниматься реформированием системы управления экономикой и вопросами модернизации производств. Решить вопрос подъема промышленности, да и экономики в целом невозможно только инвестиционным кредитованием, как это было заложено в республиканских программах развития. Необходимо активно сокращать чрезмерное участие государства в экономике, административно регулируемые цены, решать вопрос неэффективности госсектора.

Производственные связи и рынки сбыта

Для Лукашенко сейчас главный противник – экономика. Если в конце прошлого года Международный валютный фонд прогнозировал стагнацию белорусской экономики при росте ВВП страны лишь в 0,3%, то в связи с внутриполитической ситуацией после президентских выборов, а также возможностью ужесточения западных санкций в отношении белорусских властей рейтинги страны поползли вниз. Международные агентства уже предполагают падение ВВП в 2020 году на 6%.

Беларусь – промышленно-аграрная страна. Доля сельского хозяйства в ВВП составляет лишь 6,8% (2019), а промышленности – 22% (добывающей – 0,7%, обрабатывающей – 21,3%).

При этом белорусская промышленность имеет серьезные связи с российскими предприятиями, в первую очередь, в машиностроении. Высока доля российского сырья (даже без энергетических товаров), материалов, полуфабрикатов, поступающих в белорусскую промышленность.

По данным Всемирной торговой организации и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), наиболее значим и постоянно растет ввоз из России в республику железа и стали, причем российская доля в общем объеме импорта в республику составляет 91%. Также значительно выросли за последние пять лет поставки электрических машин и оборудования.

Вместе с тем 40% белорусских компаний поставляют сырье, материалы и комплектующие для производственных комплексов России. Больше всего за последние пять лет увеличились поставки средств наземного транспорта (+18%), электрических машин и оборудования (+21%), изделий из железа и стали (+17%), мебели и фурнитуры к ней (11%). Трансграничные цепочки добавленной стоимости в рамках Союзного государства более многочисленны, чем в рамках ЕАЭС и СНГ.

По белорусским данным, в стране работают свыше 2 тысяч организаций с российским капиталом и более 1,3 тысячи совместных предприятий. В России зарегистрировано 50 совместных предприятий, создано около 160 субъектов с белорусским уставным капиталом. Кооперацией связано порядка 8 тысяч предприятий двух стран.

При этом основным рынком сбыта белорусской готовой промышленной продукции также является Россия. Давайте рассмотрим это на примере только одной товарной группы – наземного транспорта. Что в нее входит? По данным ВТО, в первую очередь, – это автотранспортные средства для перевозки грузов, шасси с двигателем и кабиной. В РФ экспортируется 82% всех этих товаров, произведенных в Беларуси. Далее в группу входят запчасти и принадлежности для тракторов (82% экспортируется в Россию), тракторы (60% в РФ), автотранспортные средства, предназначенные для перевозки людей, в первую очередь автобусы (99%), автомобили специального назначения (66%).

Если эти поставки будут сокращаться, то и возможности развития в Беларуси этих производств будут уменьшаться в геометрической прогрессии, так как переориентировать рынки сбыта таких объемов продукции нереально. Беларусь может просто потерять значительную часть своих промышленных производств. Это уже показал опыт Украины.

Санкции и реформы

Нельзя исключать и ужесточения европейских санкций в отношении Минска. Но Беларусь уже много лет находится под ограничениями со стороны Запада, несколько ослабленными в последние пять лет, но не отмененными. Если санкции будут жесткими, то республика потеряет свой транзитный статус между ЕС, Россией и Китаем, что негативно повлияет на ее внешнеторговый оборот. Сократится импорт в страну европейской машиностроительной продукции и технологий.

Беларусь, скорее всего, будет укреплять свои экономические связи, в первую очередь, с РФ и КНР. Кроме того, республика последние годы достаточно активно ищет возможности выхода на рынки некоторых азиатских, африканских и латиноамериканских стран, используя для этого возможности ЕАЭС, китайско-российской инициативы Большого евразийского партнерства.

Подчеркну, что реальные и поступательные реформы в экономике (но не разрушение отраслей экономики) дадут стране серьезный толчок для развития. Это сложная и кропотливая работа.