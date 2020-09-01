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Лукашенко: мы сохраним наше общее отечество — от Бреста до Владивостока

01.09.2020 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мы сохраним наше общее отечество», — прокомментировал Александр Лукашенко отношения с Россией во время общения с журналистами 1 сентября в Барановичах.

Лукашенко: мы сохраним наше общее отечество — от Бреста до Владивостока
Фото president.gov.by

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом [России] уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока».

«Никогда я не отворачивался от России. Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка, — сказал он. — Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад».

 
Теги: Брест
 
 
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«Мы сохраним наше общее отечество», — прокомментировал Александр Лукашенко отношения с Россией во время общения с журналистами 1 сентября в Барановичах.
 
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