450 случаев пыток, сексуальное насилие: ООН узнала, как силовики издевались над протестующими беларусами

Источник материала: KYKY

Сегодня 24-й день протестов против итогов выборов в Беларуси. За три недели (и огромного количество фото и рассказов) в стране так и не завели ни одного уголовного дела о пытках, которые силовики устроили над демонстрантами митингов.

ООН по правам человека сделал официальное заявление по этому поводу:

эксперты организации назвали число пострадавших от силовиков и:



Призвали Беларусь прекратить пытки над задержанными

Привлечь к ответственности сотрудников милиции, которые, как сообщается, унижали и избивали демонстрантов при задержании в изоляторах временного содержания.

Соблюдать гарантии прав человека: судебный надзор за задержанием и уведомление членов семьи, как только подозреваемый лишен свободы – с целью предотвращения насильственных исчезновений.

Что говорят эксперты ООН

Эксперты ООН объявили о 450 случаях пыток после акций протеста в Беларуси. По информации организации, родственники как минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья их близких. «Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если продолжится жесткая реакция на мирные протесты», – заявили эксперты.

ООН утверждает, что располагает сведениями и об эпизодах насилия над детьми и женщинами, включая сексуальное насилие резиновыми дубинками.

«Государство должно делать все возможное для предотвращения, расследования и наказания любых форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, будь то действия совершающиеся государством или другими», – заявили эксперты.

В ООН заявили, что в последние три недели в Беларуси были задержаны около 6700 человек. Среди них были журналисты и прохожие, которых также поспешно осудили. Также в ООН отметили, что в прошлую субботу беларуское «правительство» отозвало аккредитацию 17 журналистов, работающих на иностранные СМИ. Эксперты заявили, что «не может быть справедливости без недвусмысленной приверженности государства к привлечению виновных к ответственности и возмещению ущерба за нарушения прав человека». «Мы также обеспокоены тем, что в выходные продолжались неизбирательные аресты во время мирного женского марша в столице Минске в субботу и мирных протестов во многих городах в воскресенье».

Эксперты ООН призвали беларуские власти незамедлительно освободить всех, кто мирно участвовал в демонстрация. «Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрации», – заявили они. И напомнили властям, что непризнание лишения свободы представителями государства и отказ признать факт задержания представляют собой насильственное исчезновение, даже если оно является непродолжительным.

Эксперты ООН говорят: «Свобода от пыток – одно из тех прав человека, которые считаются настолько важными, что его нельзя ограничивать или приостанавливать ни при каких обстоятельствах. Любое нарушение не допускающего отступления запрета на пытки и жестокое обращение должно преследоваться и наказываться».

Также в ООН заявили, что Беларусь «должна привлечь виновных к ответственности и обеспечивать компенсацию жертвам и их семьям». И добавили, что эксперты организации продолжают «внимательно следить за ситуацией и будут стремиться взаимодействовать с властями».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»