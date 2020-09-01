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Активиста стачкома «Белшины» отправили на сутки. Родственники узнали об этом постфактум
Источник материала: Tut.by
31 августа активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого осудили по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном мероприятии — на 7 суток, которые он отбывает в бобруйском ИВС. О том, что суд состоялся, родственники узнали лишь 1 сентября.
Владислав, двоюродный брат задержанного, рассказал, что первоначально дело должно было слушаться в полдень 31 августа в суде Бобруйского района и Бобруйска на улице Тухачевского, куда молодого человека пришли поддержать горожане. Однако Виталия Красницкого туда так и не доставили, а его фамилия исчезла из списков тех, чьи дела рассматривались в этот день.
— Мы смогли только узнать, что с него сняты первоначальные обвинения по статье 17.3 — появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, — сообщил Владислав.
Днем 1 сентября мать Виталия Красницкого попыталась выяснить, что с ее сыном и когда состоится суд. Она дозвонилась в ИВС и спросила, на каких основаниях удерживается ее сын.
— Там ей и сообщили, что все по закону — мол, суд уже состоялся 31 числа, Виталию дали 7 суток.
Красницкий был одним из немногих, кто 19 августа принял участие в забастовке на ОАО «Белшина» и отказался приступать к работе. Позже он был
Днем 28 августа к нему домой пришли двое мужчин в штатском и предложили проехать в УВД для беседы. В итоге молодой человек
Родственникам сообщили, что Красницкий якобы находился в нетрезвом состоянии, поэтому судить его будут по двум статьям КоАП — 17.4 и 23.34. В итоге обвинения по статье 17.4 сняты.
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31 августа активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого осудили по статье 23.34 КоАП - за участие в несанкционированном мероприятии - на 7 суток, которые он...
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