Активиста стачкома «Белшины» отправили на сутки. Родственники узнали об этом постфактум

Источник материала: Tut.by

31 августа активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого осудили по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном мероприятии — на 7 суток, которые он отбывает в бобруйском ИВС. О том, что суд состоялся, родственники узнали лишь 1 сентября.



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Владислав, двоюродный брат задержанного, рассказал, что первоначально дело должно было слушаться в полдень 31 августа в суде Бобруйского района и Бобруйска на улице Тухачевского, куда молодого человека пришли поддержать горожане. Однако Виталия Красницкого туда так и не доставили, а его фамилия исчезла из списков тех, чьи дела рассматривались в этот день.

— Мы смогли только узнать, что с него сняты первоначальные обвинения по статье 17.3 — появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, — сообщил Владислав.

Днем 1 сентября мать Виталия Красницкого попыталась выяснить, что с ее сыном и когда состоится суд. Она дозвонилась в ИВС и спросила, на каких основаниях удерживается ее сын.

— Там ей и сообщили, что все по закону — мол, суд уже состоялся 31 числа, Виталию дали 7 суток.

Красницкий был одним из немногих, кто 19 августа принял участие в забастовке на ОАО «Белшина» и отказался приступать к работе. Позже он был уволен за прогул .

Днем 28 августа к нему домой пришли двое мужчин в штатском и предложили проехать в УВД для беседы. В итоге молодой человек был задержан на несколько часов, а затем отпущен до суда. Однако вечером 30 августа Виталия Красницкого задержали повторно. По словам Владислава, произошло это после марша солидарности.

Родственникам сообщили, что Красницкий якобы находился в нетрезвом состоянии, поэтому судить его будут по двум статьям КоАП — 17.4 и 23.34. В итоге обвинения по статье 17.4 сняты.