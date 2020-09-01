ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активиста стачкома «Белшины» отправили на сутки. Родственники узнали об этом постфактум

01.09.2020 17:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 августа активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого осудили по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном мероприятии — на 7 суток, которые он отбывает в бобруйском ИВС. О том, что суд состоялся, родственники узнали лишь 1 сентября.


Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Владислав, двоюродный брат задержанного, рассказал, что первоначально дело должно было слушаться в полдень 31 августа в суде Бобруйского района и Бобруйска на улице Тухачевского, куда молодого человека пришли поддержать горожане. Однако Виталия Красницкого туда так и не доставили, а его фамилия исчезла из списков тех, чьи дела рассматривались в этот день.

— Мы смогли только узнать, что с него сняты первоначальные обвинения по статье 17.3 — появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, — сообщил Владислав.

Днем 1 сентября мать Виталия Красницкого попыталась выяснить, что с ее сыном и когда состоится суд. Она дозвонилась в ИВС и спросила, на каких основаниях удерживается ее сын.

— Там ей и сообщили, что все по закону — мол, суд уже состоялся 31 числа, Виталию дали 7 суток.

Красницкий был одним из немногих, кто 19 августа принял участие в забастовке на ОАО «Белшина» и отказался приступать к работе. Позже он был уволен за прогул.

Днем 28 августа к нему домой пришли двое мужчин в штатском и предложили проехать в УВД для беседы. В итоге молодой человек был задержан на несколько часов, а затем отпущен до суда. Однако вечером 30 августа Виталия Красницкого задержали повторно. По словам Владислава, произошло это после марша солидарности.

Родственникам сообщили, что Красницкий якобы находился в нетрезвом состоянии, поэтому судить его будут по двум статьям КоАП — 17.4 и 23.34. В итоге обвинения по статье 17.4 сняты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа активиста стачкома «Белшины» Виталия Красницкого осудили по статье 23.34 КоАП - за участие в несанкционированном мероприятии - на 7 суток, которые он...
 
Новости дня
Новости разные
 
ООН официально признала 450 случаев пыток в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика