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Минский зоопарк перешёл на осенний график работы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский зоопарк изменил режим работы. С 1 сентября здесь осенний график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В будние дни посетителей приглашают с 10:00 до 20:00, в выходные двери откроются на час раньше – с 9:00. Кассы закрываются в 19:45.
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Новости Беларуси. Минский зоопарк изменил режим работы. С 1 сентября здесь осенний график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В будние дни...
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