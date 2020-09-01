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Минский зоопарк перешёл на осенний график работы

01.09.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский зоопарк изменил режим работы. С 1 сентября здесь осенний график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский зоопарк перешёл на осенний график работы

В будние дни посетителей приглашают с 10:00 до 20:00, в выходные двери откроются на час раньше – с 9:00. Кассы закрываются в 19:45.

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Новости Беларуси. Минский зоопарк изменил режим работы. С 1 сентября здесь осенний график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В будние дни...
 
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