Минский зоопарк перешёл на осенний график работы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский зоопарк изменил режим работы. С 1 сентября здесь осенний график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В будние дни посетителей приглашают с 10:00 до 20:00, в выходные двери откроются на час раньше – с 9:00. Кассы закрываются в 19:45.