О чем стоит подумать прежде, чем эмигрировать

Источник материала: Ежедневник

фото: premservis.ru

Честный рассказ о подводных камнях эмиграции.

Международный предприниматель Руслан Фазлыев, создатель платформ для электронной коммерции X-Cart и Ecwid, которая недавно привлекла 42 млн долларов от глобальных инвестиционных фондов, и совладелец издания «Лайфхакер», выступил на TEDx KrasnayaPolyanaSalon с рассказом о своем опыте эмиграции и советами для тех, кто о ней задумывается:

- Карьерный путь я начинал в Ульяновске — город на Волге, 600 тысяч населения. В свои 20 лет я был самым неопытным, неуспешным из круга предпринимателей, которых знал. Но видимо, подавал надежды, люди ждали от меня чего-то большего, и именно поэтому никто не понимал, почему я все еще здесь. Всем казалось, что если ты не переехал в Москву или куда-то за рубеж, то ничего значимого в своей жизни не добьешься. Сейчас, 20 лет спустя, я смотрю на людей, которые начинали одновременно со мной в одном городе, с одной стартовой площадки. 100% самых успешных и, что немаловажно, самых счастливых людей, — это те, кто никуда не поехали. Не то что за границу, даже в Москву не переехали. И я сам все самое значимое в жизни сделал именно в Ульяновске.

Почему так происходит? Представьте – мы строим IT-стартап. Ульяновцы абсолютно уверены, что для этого надо быть в Москве или в Питере. Москвичи считают, что нужно ехать в Германию или в Штаты. Американцы скажут, что следует переезжать в Калифорнию, на что калифорнийцы ответят, что только в Силиконовую Долину. И, наконец, только «долинцам» ничего не остается как брать и делать свою работу. Но ведь [в случае с интернет-бизнесом] начать можно сразу, не теряя времени, не разрушая сети контактов. Делать сразу, здесь и сейчас — это бесценно. Чем больше в том месте, где вы живете, того самого «мухосранска», чем больше бардака и разрухи, тем проще создавать ценности. Там, где наибольшая разница между тем, что есть сейчас, и тем, что возможно, и заключается наибольший экономический потенциал. Напротив, если вы переезжаете в большой столичный город или в страну с более развитой экономикой, то оказываетесь там, где ценность во многом уже создана. Это не значит, что ее невозможно создавать на новом уровне, но порог требований к вам будет гораздо выше. И кто знает, если бы Ли Куан Ю родился в современном Сингапуре, может быть, мы никогда бы о нем ничего не услышали.

Делать сразу, на месте — это работает. Но люди так цепляются за декорации, за локацию, за статус. Мои успехи атрибутируют меня как «человека из Калифорнии», а между тем я построил два своих первых бизнеса, вообще никуда не уезжая. Третий и крупнейший — Ecwid, платформу электронной коммерции, обслуживающую миллионы людей, — я построил в Ульяновске, между второй и третьей эмиграцией. Лучшие из моих сорока лет я прожил в России. Возможно, не самые инстаграмовые, но точно самые счастливые. И это не потому, что Россия лучше, чем США или Британия. Дело совсем не в этом, а в пустой потере очень короткой человеческой жизни на переезды, которые фундаментально ничего не меняют. К сожалению, даже сама идея, что Россия может быть ничуть не хуже других стран, звучит подчас крамолой у нас дома. Прямо сейчас есть люди, которые не верят моим словам, построенным на реальном жизненном опыте. Они в данный момент упускают возможность получить от этих слов ценность.

За свои три переезда я узнал, что абсолютно в любой стране мира в медиа будут страшные новости о полной системной деградации этой страны, о проблемах в экономике, об отсутствии будущего. Потому что будоражить — это работа прессы, она зарабатывает на внимании. Те, кто не переезжал, не понимают, что проблемы не меньшие, а подчас большие, есть и в других странах. Просто это другие проблемы. Половина россиян хотят уехать из России, однако 30% молодых американцев хотят уехать из США. Уверен, что то же самое с любой другой страной. Смена места жизни — это как покупка и продажа подержанной машины: меняешь известные проблемы на неизвестные. Классическое когнитивное искажение — путать отсутствие знания о проблемах с отсутствием проблем.

Кстати, отсутствие этого знания говорит лишь о том, что проблемы будет гораздо тяжелее решать. Люди, которые не эмигрировали, в полной мере не осознают, каким огромным набором информации о локальной жизни они обладают и повседневно пользуются. Как починить автомобиль или жилье, вылечить зуб, нанять домработницу, провести деловую встречу, как платить налоги, в каком районе купить жилье, а в какой район лучше не соваться ночью. Вы оцените эту экспертизу в тот момент, когда поймете, что она не работает в новой локации и вам нужно набирать ее заново. В момент переезда мы тратим значимое время на то, чтобы просто разобраться и отстроить быт. Это время часто теряется на пике продуктивной молодости, когда еще год-два концентрированных вложений в одну точку, в то, чем вы уже занимаетесь, вполне может привести вас к прорыву.

Кроме того, с переездом мы также теряем или ослабляем свою социальную сеть. А она очень важна и для бизнеса, и для счастья. Мы приматы, и наше благополучие во многом определяется племенем и качеством связи в нем.

Я вам расскажу, как работает восприятие жизни вокруг у мигрантов. Первые шесть месяцев — это влюбленность. Больше солнца, все новое, любопытно, как все устроено. Первые шесть месяцев вы по сути турист, и опыт у вас туристический. А потом догоняет суровая реальность. Эмигрант в поисках лучшего, а не дауншифтер — это значит, что у вас меньше зарплата, чем у местных, меньше жилье, хуже район, хуже школа, хуже социальная сеть. И все вопросы решаются медленнее. Для предпринимателя переезд — это вообще полный рестарт профессии. Бизнес в разных странах делается по-разному. Я уезжал уже достаточно обеспеченным человеком и мог многие проблемы просто закидывать деньгами. У меня был отличный английский, поэтому жилось гораздо легче многих. Но и мне пришлось нелегко.

Большинство людей будут иметь гораздо более болезненный опыт, чем мой, но про свою боль никогда не расскажут. Есть такой рассказ. Провинциальный городок, приезжает ярмарка, там аттракционы, стоит зазывала у палатки и говорит, что вы получите незабываемый опыт, женщинам и детям до 18 вход запрещен, солдатам и студентам скидка. Молодой парнишка решил: я мужик, зайду и попробую. Отдает два доллара, заходит в палатку, оказывается в полной темноте, и вдруг чьи-то сильные руки хватают его за шиворот, протаскивают по палатке, он получает пинка, вылетает с другого конца палатки, падает лицом в пыль и видит множество людей, с любопытством смотрящих на него: ну как оно там? Он отвечает: «Здорово! Каждому обязательно нужно попробовать!»

Когда ты потратил продуктивное время жизни на радикальную смену места жизни, то часто этот переезд — самое ценное, чего ты достиг к этому моменту в жизни. Но есть проблема — факт «я живу в Дании» не является достижением в Дании. Он имеет ценность только внутри России. Поэтому для генерации счастья нужно проецировать ощущение достижения туда, где оно имеет смысл, то есть обратно домой через условный инстаграм. В глазах тех, кто запрограммирован на то, как здорово уехать, эта трансляция «уехал и счастлив» дает тот самый статус, которого локально нет и быть не может. Именно поэтому так часто уехавшим важно транслировать на родину журнальные инстаграм-картинки. Это синтез счастья, которого в реальности может очень и очень не хватать. Очень печально, что таким образом другие люди вновь и вновь информационно программируются на путь прогресса в географии вместо прогресса в социальной жизни.

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