Премьер Беларуси: Тема забастовок снята с повестки дня

Источник материала: АФН

Премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что тема забастовок снята с повестки дня властей.

«Да всё спокойно, все работают. Вы ж видите, даже по этим предприятиям. Тот, кто хочет работать, тот работает, там, где люди заняты делом, у них, наверное, не остается других мыслей. Поэтому мне кажется, что мы эту тему с повестки дня сняли. Она только вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное», — заявил сегодня Головченко.

«Как мы и предполагали, здравый смысл восторжествовал», - добавил он, отметив, что определенная польза в выступлениях рабочих всё же была.

«Конечно же, в ходе каких-то событий высветились в том числе действительно проблемы, которые имели место на конкретных предприятиях, по конкретным условиям труда там, или еще что-то. И вот в этом плане это было достаточно позитивно. Но это была малая часть, которая, к сожалению, ушла под зонтик, который сейчас называют стачечным движением. Но, по-моему, мы это уже все разъяснили, пережевали. И, наверное, сегодняшняя работа показывает, что на повестку дня это поднимают те, кому нечем больше похвалиться», — заключил премьер.