"Грамада" требует прекратить преследование социал-демократов









Президиум БСДП считает, что Игорь Масловский содержится в Брестском изоляторе временного содержания незаконно.





Президиум БСДП требует привлечь к ответственности в соответствии с законом и возбудить уголовные дела в отношении правоохранителей, участвовавших в избиениях, ничем необоснованных задержаниях и арестах членов БСДП: Александра Омелюсика, Артема Иванова, Алексея Ковтуна, Максима Демидовича, Александра Хамратова, Сергея чопика, Лявона Горового, Геннадия Захаркевича, Арсения Бугаенко, Виталия Шаталова и Андрея Казановича.





Президиум БСДП также требует немедленно прекратить административные процессы в отношении членов Центрального комитета БСДП Андрея Казановича и Петра Константинова, а также члена БСДП Елизаветы Мерляк.





Президиум БСДП требует прекратить преследование граждан по политическим мотивам, а также восстановить действие законов и справедливость в Республике Беларусь.