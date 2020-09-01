Ярошук: На многих предприятиях руководство выступает против власти

По словам главы БКДП, на некоторых предприятиях «имеет место саботаж, игнорирование распоряжений». При этом, Александр Ярошук утверждает, что в них участвует и руководство некоторых предприятий, а не только рабочие.





«У нас множество фактов, когда на предприятиях, в том числе крупных, стратегических, вся администрация и ИТР выступают против власти», — рассказала глава профсоюзов, не сказав, на каких предприятиях такая ситуация.





Все это скажется на экономике страны. «Несложно себе представить, о каком качестве рабочего процесса может идти речь. Нормального производственного процесса на предприятиях уже не будет. В какой степени будет парализована экономика, можно только предполагать, но она и так в не лучшем состоянии», — уточнил Александр Ярошук.