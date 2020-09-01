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Ярошук: На многих предприятиях руководство выступает против власти
Источник материала: Партизан
Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук рассказал
По словам главы БКДП, на некоторых предприятиях «имеет место саботаж, игнорирование распоряжений». При этом, Александр Ярошук утверждает, что в них участвует и руководство некоторых предприятий, а не только рабочие.
«У нас множество фактов, когда на предприятиях, в том числе крупных, стратегических, вся администрация и ИТР выступают против власти», — рассказала глава профсоюзов, не сказав, на каких предприятиях такая ситуация.
Все это скажется на экономике страны. «Несложно себе представить, о каком качестве рабочего процесса может идти речь. Нормального производственного процесса на предприятиях уже не будет. В какой степени будет парализована экономика, можно только предполагать, но она и так в не лучшем состоянии», — уточнил Александр Ярошук.
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Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук рассказал naviny.media, что стачечное движение на белорусских предприятиях...
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