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«Крумкачы» выбили минское «Динамо» из Кубка Беларуси по футболу

01.09.2020 18:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Клуб первой лиги «Крумкачы» одолел на своем поле минское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси со счетом 2:0.

«Крумкачы» выбили минское «Динамо» из Кубка Беларуси по футболу
Источник: трансляция АБФФ

На 18-й минуте отличился Лынько, на 50-й — Колядко.

На разминку «Крумкачы» вышли в майках с надписями «Мы супраць гвалту» и «Расолька, Казека... i iншыя», выражая поддержку пострадавшим от действий силовиков на митингах. Сразу после стартового свистка игроки хозяев вместе со зрителями стояли и хлопали в ладони.

За игрой наблюдала член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

 
 
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Клуб первой лиги «Крумкачы» одолел на своем поле минское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси со счетом 2:0.
 
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