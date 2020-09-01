«Крумкачы» выбили минское «Динамо» из Кубка Беларуси по футболу

Клуб первой лиги «Крумкачы» одолел на своем поле минское «Динамо» в матче 1/16 финала Кубка Беларуси со счетом 2:0.



Источник: трансляция АБФФ

На 18-й минуте отличился Лынько, на 50-й — Колядко.

На разминку «Крумкачы» вышли в майках с надписями «Мы супраць гвалту» и «Расолька, Казека... i iншыя», выражая поддержку пострадавшим от действий силовиков на митингах. Сразу после стартового свистка игроки хозяев вместе со зрителями стояли и хлопали в ладони.

За игрой наблюдала член президиума Координационного совета Мария Колесникова.