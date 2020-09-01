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В Бресте задержали неоднократно судимого активиста несанкционированного шествия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте задержан неоднократно судимый, в том числе за убийство, 42-летний безработный. В отношении мужчины составлен административный протокол за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, он выступал в роли лидера толпы – возглавлял колонну протестующих 30 августа.
– Сколько у вас в общем срок нахождения в местах лишения свободы?
– Вы знаете, что это мероприятие сегодня, когда по дорогам шли и во всему остальному, – это несанкционированное массовое мероприятие?
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Новости Беларуси. В Бресте задержан неоднократно судимый, в том числе за убийство, 42-летний безработный. В отношении мужчины составлен административный протокол...
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