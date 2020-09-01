В Бресте задержали неоднократно судимого активиста несанкционированного шествия

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте задержан неоднократно судимый, в том числе за убийство, 42-летний безработный. В отношении мужчины составлен административный протокол за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выяснилось, он выступал в роли лидера толпы – возглавлял колонну протестующих 30 августа.





– Сколько у вас в общем срок нахождения в местах лишения свободы?

– 15 лет.

– За первую статью какую?

– За убийство было. Ну, ошибки прошлого. В 2012 году освободился, и все, только вот один раз три месяца ареста давали.

– За что давали три месяца ареста?

– Нашел телефон в игровых автоматах.

– Сколько административных привлечений у вас за все время есть, можете вспомнить?

– Вспомнить бы.

– Ну сколько, больше 20, больше 30?

– Много.

– Очень много, да?

– То есть помимо хищения вас тоже много раз привлекали к ответственности?

– Только мелкое хищение.

– Работаете вы где-то?

– Сейчас не работаю здесь.





– Вы знаете, что это мероприятие сегодня, когда по дорогам шли и во всему остальному, – это несанкционированное массовое мероприятие?

– Ну, наверное.

– Вы конкретно по проезжей части шли?

– Шел по проезжей части.

– Впереди?

– Нет, я впереди не шел.

– А сколько перед вами было, 2-3 человека?

– Я не знаю, я же не буду там считать. Я шел и шел себе, все.