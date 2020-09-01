Представлена скорая помощь на основе буса МАЗ-JAC. Изучаем нюансы

Источник материала: Onliner Скоро два года проекту выпуска бусов JAC под маркой МАЗ, а скорую помощь на этой базе сделали только сейчас. Однако такую машину ждали, и она все-таки появилась. Переоборудованием занимался завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава». Обозначение новинки — МАЗ-Купава-293170.

Напомним, с недавних пор базовый микроавтобус сменил «красивое» имя МАЗ-281040 на не менее звучное «Брестмаш-343001». Именно эта машина (с двухсторонним остеклением кузова), о которой мы рассказывали , послужила основой для кареты скорой помощи.





Оборудована новинка по классу В. Это автомобили, которые отправляют на экстренные и безотлагательные случаи. Предназначены такие машины для того, чтобы уже в пути человеку оказывать необходимую помощь, контролировать его состояние. То есть это уже не линейка простого класса А, но еще и не реанимобиль самого высокого класса С.





Между медицинским салоном и кабиной водителя установлена изотермическая перегородка со сдвижным окном. Наличие перегородки — один из признаков автомобилей скорой медицинской помощи класса В. А вот полное остекление кузова — решение, которое у класса В можно видеть, скажем так, крайне редко. Настолько редко, что практически никогда. Дело в том, что класс В предполагает наличие довольно большого списка оборудования, которое обычно размещают в шкафах, а шкафы прислоняют отнюдь не к стеклянному окну.





В автомобиле дополнительно установлена система кислородной разводки с унифицированными разъемами, редукторами и двумя кислородными баллонами. Баллоны расположены прямо за стеклом. Они, конечно, закрепляются достаточно надежно, ну а если большая кочка или другой форс-мажор с ударом баллона по стеклу? Вот поэтому у 99% всех машин скорой помощи класса В левый борт глухой, а не остекленный. Да и теплоизоляция у глухого борта всяко получше, чем у стекла.





Из очень полезного есть бортовой ввод с электрическим кабелем для подключения к внешней электросети во время стоянки. Это нужно для питания медицинской аппаратуры, подзарядки АКБ. При подключении электросети автомобиля к внешнему источнику питания срабатывает система блокировки запуска двигателя.





На «МАЗ-Купаве» доработали брестский пассажирский микроавтобус и в части освещения машины скорой помощи. Установлено два прожектора сзади и один прожектор с правого борта над сдвижной дверью с клавишами управления из кабины водителя. В салоне — светодиодное освещение из семи светильников. Еще один светильник, дополнительный, обеспечивает освещенность не менее 1000 лк, диаметр светового пятна на поверхности носилок — не менее 200 мм.

Дополнительно устанавливаются противотуманные фары, система кронштейнов для проведения внутривенных инфузий, предпусковой подогреватель двигателя. Штатный настил и покрытие пола были демонтированы. На их место установили усиленный фанерный настил, а покрытием послужил линолеум, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. Пол, потолок, боковые панели и двери дополнительно вибро-, термо- и звукоизолированы. Штатный люк заменен на стеклянный для обеспечения естественной освещенности и вентиляции салона. Для крепления оборудования под обшивкой кузова проложены специальные закладные элементы.





По левой стороне установлен стеллаж с антресолями для хранения и транспортировки медицинского имущества. В нижней части стеллажа располагаются автономный воздушный дизельный отопитель мощностью 4 кВт, работающий независимо от системы отопления базового автомобиля; зависимый жидкостный отопитель, интегрированный в систему охлаждения двигателя; дополнительная АКБ емкостью 100 Ач; преобразователь напряжения 220 VAC-12DC с функцией автоматической подзарядки аккумуляторов; преобразователь напряжения, 12DC-220VAC с выходной номинальной мощностью 2 кВт. В стойках стеллажа встроены две розетки на 12 В и еще две на 220 В.





В целом компоновка и размещение оборудования — абсолютно классические. Никаких революционных идей не применено. В центральной части кузова располагается приемное устройство с тележкой-каталкой. Установлены три поворотных кресла врача скорой медицинской помощи. Подлокотники и сиденья при необходимости складываются для экономии рабочего пространства.





Уровень исполнения салона работы ателье «МАЗ-Купава» примерно соответствует аналогичному качеству всех остальных белорусских производителей медицинских салонов. Перед отечественными разработчиками и изготовителями уже много лет ставят одну и ту же задачу — сделать подешевле. А «подешевле» и мировой уровень, к сожалению, вообще никак не сочетаются между собой.

Зато у нашей новой скорой помощи есть функция, которую нечасто встретишь даже у заграничной техники. Медицинский МАЗ-Купава-293170 оборудован подавителем помех для обеспечения нормальной работы биофизической контрольной медицинской аппаратуры. Это уже что-то из области чуть ли не военной радиоэлектронной борьбы. Вероятно, эта опция точно когда-нибудь пригодится.

Любопытно, что в официальной информации МАЗа есть такая фраза: «Кооперация „Брестмаша“ и „МАЗ-Купавы“ позволила создать первую отечественную карету скорой помощи с эмблемой Минского автозавода на кузове».

Эх, как же все-таки на МАЗе стараются забыть проект «Ника». Но суровая правда жизни заключается в том, что представленная новинка — не первая скорая с эмблемой МАЗ.

Мы напомним: первую попытку наладить сборку легких коммерческих фургонов и микроавтобусов на могилевской площадке Минского автозавода предприняли еще в 2010 году. Почему-то в качестве такого продукта выбрали один из китайских клонов древней уже на тот момент Toyota Hiace H100. Это была маленькая и тесная машина. Для адаптированной под Беларусь версии сделали свой дизайн передней части и поставили соответствующий логотип. Назвали проект красиво — «Ника». Два года спустя, осенью 2012-го тот же самый завод «МАЗ-Купава» соорудил и медицинскую версию «Ники». Ожидаемо из проекта ничего не вышло, а медицинских автомобилей было собрано всего два. Оба так и остались работать при МАЗовской поликлинике, войдя в историю МАЗа как забавный технический курьез.





Новый МАЗ-Купава-293170 — это совсем другое. Полноценный большой вэн отлично подходит в качестве базы для нормальной машины скорой помощи. Только от полного остекления для версии класса B, пожалуй, все-таки стоит отказаться. Технически это не так уж сложно, глухой цельнометаллический фургон в гамме МАЗ-Брестмаш-JAC тоже есть. А некоторые мелкие косяки и огрехи, отчетливо заметные в салоне новой машины, спишем на нюансы первого опытного образца.

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