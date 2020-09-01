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В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался

01.09.2020 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Лос-Анджелесе правоохранители открыли огонь по афроамериканцу, в результате чего тот скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался

Подозреваемый ехал на велосипеде, нарушая правила дорожного движения. Полицейские попытались остановить мужчину. Началась потасовка. Стражи порядка применили оружие.

Сообщается, что подозреваемый также был вооружен. На фоне этого инцидента в стране начинается новая волна протестов.

В Лос-Анджелесе полиция открыла огонь по афроамериканцу. Он скончался

США охвачены массовыми беспорядками уже несколько месяцев. За последние дни федералы задержали около 200 человек. Дебоширов обвиняют в том числе в грабежах, мародерстве и противоправных действиях по отношению к полицейским. Предложение Дональда Трампа о вводе в Портленд бойцов нацгвардии местные власти категорически отвергают. Американский лидер заявил, что Штаты никогда не сдадутся власти толпы. Он отметил, что если властвует толпа, демократия будет мертва.  

Люди в материале: Дональд Трамп

 
 
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Новости США. В Лос-Анджелесе правоохранители открыли огонь по афроамериканцу, в результате чего тот скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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