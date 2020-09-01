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Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вырастить достойное поколение – это то, без чего сложно представить сильную страну. Ведь молодежь – надежда и основа любого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ей строить будущее, это ей двигать свой край вперед.
Но время, к сожалению, показало, что над воспитанием молодого поколения нам еще придется поработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, да, по Минску. Я не хочу тут никого активизировать, все кричали, что в прошлой акции – сколько там, 300 тысяч было или больше, полмиллиона, до 500 тысяч человек – вы хотите, мы вам покажем, сколько их было на самом деле? У специалистов возьмите «простыню» эту, вам покажут специалисты, как ведется счет, и вы увидите, что такое современные технологии. Они в 10 раз увеличивают, а то и в 20 раз количество людей на этих демонстрациях или митингах.
Но ведь вопрос же не в этом. Важно, сколько их выходит, но вопрос не в этом. Важно, что это за люди, чего они выходят и чего они хотят. А ничего.
Все у нас начали, сидя в виртуальном пространстве, толкать власть: давайте диалог. Красивое слово «диалог», правда? Скажите, а с кем? Вот с вами я могу вести диалог с утра до ночи, спорить. Вы можете соглашаться или не соглашаться. Никакого они диалога не хотят. С ними невозможно вести диалог. Потому что процентов 30 там было тех, кто ничего не решает. Я вчера говорил: мы слышим их мнение – школьников. Но они же ничего не решают, потому что еще правом выбора не обладают. Они в выборах не участвуют.
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Александр Лукашенко: мы свои косяки видим. Мы занимаемся анализом: и в правительстве, и в Администрации готовят выводы
Новости Беларуси. Вырастить достойное поколение – это то, без чего сложно представить сильную страну. Ведь молодежь – надежда и основа любого государства,...
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