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США пригрозили России санкциями за вмешательство в Беларусь

01.09.2020 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США рассмотрят новые санкции против России в том случае, если та более открыто вмешается в белорусский кризис. Таким шагом российскому государству пригрозил источник Reuters на высшем уровне американской администрации.

27 августа российский президент Владимир Путин заявил, что по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь соседней стране. Однако это случится, только если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля.

Позже Лукашенко прокомментировал высказывание Путина. «Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал он и пояснил, что Беларусь может превратиться в театр военных действий, поскольку для Запада она является «трамплином» в Россию.
 
 
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США рассмотрят новые санкции против России в том случае, если та более открыто вмешается в белорусский кризис. Таким шагом российскому государству пригрозил...
 
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