США пригрозили России санкциями за вмешательство в Беларусь

27 августа российский президент Владимир Путин заявил, что по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь соседней стране. Однако это случится, только если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля.





Позже Лукашенко прокомментировал высказывание Путина. «Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал он и пояснил, что Беларусь может превратиться в театр военных действий, поскольку для Запада она является «трамплином» в Россию.



