«Требуем расследования действий и бездействия силовиков»

Правозащитники просветительско-социального общественного объединения «Звено» обратились в Следственный комитет с вопросом, почему ведомство до сих пор не возбудило ни одного дела в отношении силовиков, которые применяли насилие к гражданам после выборов. И потребовали расследования действий и бездействия силовиков.





Руководитель «Звена» Татьяна Гацура-Яворская 1 сентября отнесла обращение на имя председателя Следственного комитета Ивана Носкевича в центральный аппарат СК. Вместе с указанным документом Гацура-Яворская предоставила доклад о насилии в отношении демонстрантов со стороны правоохранительных органов. Naviny.by рассказывали ранее об этом докладе.

После публикации доклада Татьяна Гацура-Яворская общалась по телефону с официальным представителем Следственного комитета Сергеем Кабаковичем, предлагала предоставить дополнительную информацию по изложенным в докладе сведениям, но пока встреча не состоялась.

Она не исключает, что СК уже владеет достаточным объемом информации, так как, по ее данным, сотрудники СК опрашивали многих людей, заявивших о насилии со стороны силовиков:

«Может быть, необходимости связываться с нами у СК нет. Тем не менее, было бы хорошо, если бы они продемонстрировали свою открытость. Всё, что произошло после выборов, имеет огромную общественную значимость и интерес. Мы ждем, что СК возбудит уголовные дела против людей, которые наносили телесные повреждения задержанным и совершали противоправные действия против мирных граждан. Масштаб такой большой, что скрыть это невозможно. Если СК не займется расследованием, авторитет этого органа очень сильно упадет в глазах людей».

Гацура-Яворская подчеркнула готовность в любое время оказать следствию посильную помощь.

В обращении «Звена» в СК отмечается: «Мы верим, что Следственный комитет способен объективно и профессионально разобраться в случившемся, однако лучшей демонстрацией такой готовности могла бы быть встреча с правозащитниками и представителями общественности».

Также правозащитники выразили свою озабоченность появлением в средствах массовой информации свидетельств потерпевших, которые находились в ЦИП на Окрестина в период с 9 по 14 августа, о якобы скончавшихся в результате избиений.

Согласно законодательству Беларуси, публикации в СМИ являются основанием для проведения проверки, поэтому «Звено» просит «опросить всех задержанных людей, а также бригады скорой помощи, которые находились в ЦИП на Окрестина 9—14 августа 2020 года, выяснить, имели ли место смерти среди задержанных, по результатам чего возбудить уголовные дела либо опровергнуть эту информацию».

Отмечается также, что все опрошенные правозащитниками пострадавшие подчеркивали, что не оказывали сотрудникам ОМОНа или другим представителям силовых ведомств сопротивления, однако были избиты при задержании, а также подвергались жестоким избиениям в автозаках, микроавтобусах и на территории ЦИП.

Многие задержанные не являлись участниками протестных акций и были схвачены по дороге домой с работы, во время посещения магазина или кафе.

«Нам известно, что сотни людей обратились в Следственный комитет по факту незаконных задержаний, пыток и причинения телесных повреждений. Однако общественности до сих пор неизвестно ни об одном возбужденном уголовном деле по указанным фактам нарушения прав граждан. В то же время известны случаи, когда потерпевшие граждане после подачи таких заявлений становились подозреваемыми либо свидетелями по возбужденному делу о массовых беспорядках. Мы требуем прокомментировать данную ситуацию для общественности и гарантировать, что на потерпевших не оказывается давление», — отмечается в документе.

Также, говорится в обращении, сложилась ситуация, когда правоохранительные органы не подтверждают и не опровергают опубликованную в СМИ информацию, касающуюся конкретных фактов, а также не дают общую актуальную информацию о количестве задержанных, о количестве возбужденных против них уголовных дел, о количестве уголовных дел в отношении сотрудников и руководителей правоохранительных органов, о количестве уголовных дел в отношении фактов гибели людей, а также в отношении уголовных дел, возбужденных по заявлениям о пропаже людей.

Таким образом, «Звено», руководствуясь ст. 34 Конституции, во избежание возникновения ложных слухов среди общественности и с целью информирования населения предлагает Следственному комитету предоставить организации в официальном порядке запрашиваемую информацию, а также разместить ее для всеобщего доступа на сайте ведомства.

Отвечая на вопрос о заведенных СК делах по заявлениям граждан, которые пострадали во время уличных акций от рук силовиков или были избиты на Окрестина, официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович сказал Naviny.by, что актуальной информации у него нет.

Что касается случаев, когда потерпевшие граждане после подачи таких заявлений становились подозреваемыми либо свидетелями по возбужденному делу о массовых беспорядках, Кабакович отметил, что все заявления, поступающие в СК, принимаются и рассматриваются по существу:

«Проводятся следственные и иные процессуальные действия с целью установления объективных обстоятельств получения травм. О каких-либо случаях какого-либо так называемого давления со стороны сотрудников мне неизвестно».

Кабакович отметил, что у граждан Беларуси есть возможность в случае давления «сообщить об этом как в Управление собственной безопасности СК, так и обжаловать решение или действия следователя вышестоящему руководству, подать жалобу в суд или прокуратуру и так далее».