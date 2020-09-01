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NVIDIA представила второе поколение видеокарт GeForce RTX серии по цене до $1500
Источник материала: Onliner
Компания NVIDIA сегодня представила второе поколение карт RTX. Три основные модели — GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 оценили в $500, $700 и $1500 соответственно. Видеоускоритель «начального» уровня RTX 3070 в два раза производительнее RTX 2080 Ti и на 60% быстрее, чем RTX 2070. Она получила 8 ГБ памяти GDDR6.
GeForce RTX 3080, оснащенная 10 ГБ памяти GDDR6X, уверяют в компании, в два раза производительнее RTX 2080, один такой GPU способен без «затыков» поддерживать 60 fps в разрешении 4K.
RTX 3090, которую также прозвали BFGPU — Big Ferocious GPU — «большой свирепый GPU», получила 24 ГБ памяти GDDR6X и продвинутую систему охлаждения с «глушителем». Благодаря ей шум снижен в 10 раз в сравнении с TITAN RTX (кроме того, RTX 3090 до 50% быстрее ее). При этом набор кулеров и дополнительных компонентов позволяет сохранять температуру чипа на уровне в 30 градусов. GeForce RTX 3090 поддерживает 60 fps при разрешении 8K «во многих играх».
RTX 3070 появится в продаже в октябре, RTX 3080 — 17 сентября, RTX 3090 — 24 сентября.
Стоит отметить, что карты серии RTX 3000 получают питание от 12-пинового коннектора, который меньше ранее применявшегося 8-пинового. В комплекте карт Founders Edition будет поставляться переходник для подключения.
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1860 МГц, 1408sp, частота памяти 3500 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, Turbo-частота 1468 МГц, частота памяти 1752 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, базовая частота 1530 МГц, Turbo-частота 1755 МГц, 1280sp, частота памяти 3000 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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Компания NVIDIA сегодня представила второе поколение карт RTX. Три основные модели — GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 оценили в $500, $700 и $1500 соответственно. Видеоускоритель...
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