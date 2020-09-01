NVIDIA представила второе поколение видеокарт GeForce RTX серии по цене до $1500

Источник материала: Onliner

Компания NVIDIA сегодня представила второе поколение карт RTX. Три основные модели — GeForce RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 оценили в $500, $700 и $1500 соответственно. Видеоускоритель «начального» уровня RTX 3070 в два раза производительнее RTX 2080 Ti и на 60% быстрее, чем RTX 2070. Она получила 8 ГБ памяти GDDR6.

GeForce RTX 3080, оснащенная 10 ГБ памяти GDDR6X, уверяют в компании, в два раза производительнее RTX 2080, один такой GPU способен без «затыков» поддерживать 60 fps в разрешении 4K.

RTX 3090, которую также прозвали BFGPU — Big Ferocious GPU — «большой свирепый GPU», получила 24 ГБ памяти GDDR6X и продвинутую систему охлаждения с «глушителем». Благодаря ей шум снижен в 10 раз в сравнении с TITAN RTX (кроме того, RTX 3090 до 50% быстрее ее). При этом набор кулеров и дополнительных компонентов позволяет сохранять температуру чипа на уровне в 30 градусов. GeForce RTX 3090 поддерживает 60 fps при разрешении 8K «во многих играх».

RTX 3070 появится в продаже в октябре, RTX 3080 — 17 сентября, RTX 3090 — 24 сентября.

Стоит отметить, что карты серии RTX 3000 получают питание от 12-пинового коннектора, который меньше ранее применявшегося 8-пинового. В комплекте карт Founders Edition будет поставляться переходник для подключения.