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Видеофакт: задержан могилевский активист прямо на линейке в школе — он требовал от учителей покаяться

01.09.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Могилеве задержан активист Валадар Цурпанов. Об этом сообщают правозащитники.

Задержание произошло прямо во время праздничной линейки в СШ № 43. Туда Цурпанов пришел, чтобы увидеть администрацию школы, в которой был расположен один из избирательных участков.

Активист потребовал от учителей, входивших в состав комиссий, покаяться в фальсификации выборов и подписать требование провести новые честные выборы.

Двое сотрудников милиции увели Цурпанова. Он находится в РОВД Октябрьского района.
 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня в Могилеве задержан активист Валадар Цурпанов. Об этом сообщают правозащитники.
 
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