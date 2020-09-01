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Видеофакт: задержан могилевский активист прямо на линейке в школе — он требовал от учителей покаяться
Источник материала: Партизан
Сегодня в Могилеве задержан активист Валадар Цурпанов. Об этом сообщают правозащитники.
Задержание произошло прямо во время праздничной линейки в СШ № 43. Туда Цурпанов пришел, чтобы увидеть администрацию школы, в которой был расположен один из избирательных участков.
Активист потребовал от учителей, входивших в состав комиссий, покаяться в фальсификации выборов и подписать требование провести новые честные выборы.
Двое сотрудников милиции увели Цурпанова. Он находится в РОВД Октябрьского района.
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Видеофакт: задержан могилевский активист прямо на линейке в школе — он требовал от учителей покаяться
Сегодня в Могилеве задержан активист Валадар Цурпанов. Об этом сообщают правозащитники.
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