Зарядка для ума: белорусские олимпийцы сразились со школьниками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские олимпийцы сразились со школьниками в интеллектуальной игре. Несколько часов ученики решали ребусы и отвечали на вопросы об Олимпийском движении. Помогали ребятам звездные спортсмены – в каждой команде был свой куратор, у которого есть медаль Игр, передает «МИР 24».

«Очень интересный проект – собрать детишек, которые занимаются ежедневно спортом, и провести с олимпийскими чемпионами такой вот открытый урок, это здорово. Хочу сказать, что захватывает, дух борьбы присутствует, эмоции только положительные. Я думаю, им это запомнится надолго», – поделился чемпион Олимпиады 2008 года Александр Богданович.

«Идея хорошая, потому что спортсмены должны не только в спорте развиваться. А должны показать, что и в учебе, и в спорте можем успевать и нигде не отставать», –отметил ученик Гродненского государственного городского училища олимпийского резерва Рувим Кушнеревич. В борьбе умов принимали участие 15 команд из Минска и областей, всего около 100 человек. В конце все ребята получили ценные призы.