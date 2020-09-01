«Появляется двузначная ситуация». Что будет с Координационным советом после создания партии «Вместе»?

Источник материала: Onliner

Вчера в официальном Telegram-канале Виктора Бабарико появилось новое видеообращение (очевидно, оно было записано до ареста Бабарико). В нем экс-кандидат в президенты и член его штаба Мария Колесникова заявляют о создании политической партии «Вместе». Сегодня это заявление прокомментировала Светлана Тихановская, она не согласилась с некоторыми высказываниями. В то же время экс-министр культуры Павел Латушко сказал, что для него создание партии стало новостью. Собрали основные позиции сторон по этому вопросу.

Штаб Виктора Бабарико: «В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию»

Вчера в Telegram-канале Виктора Бабарико появилось видеообращение, в котором экс-кандидат в президенты заявляет о создании «партии или движения».

«Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Но я хочу сказать основные цели и задачи, которые мы хотим, чтобы это движение решало. Первое — обеспечить проведение конституционной реформы. Вторая история — несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по совершенствованию и по улучшению нашей экономики и давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу», — отметил Бабарико и добавил, что создание такого движения необходимо.

В то же время Мария Колесникова сказала, что страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, но белорусы знают, как из него выйти.

«Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Вместе — победим!» — высказалась Мария Колесникова.

Светлана Тихановская: «Я услышала в заявлении штаба Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна»

Сегодня Светлана Тихановская отреагировала на заявление штаба Виктора Бабарико. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что позитивно оценивает создание новых политических партий.

«Я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. Вместе с тем я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна. Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество — от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей», — сказала Тихановская.





Она также добавила, что не согласна с тем, что первоочередной задачей является проведение конституционной реформы: «Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки. Кроме того, намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии. Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений».

Тихановская отметила, что не стоит подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы.

«Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала — требования граждан, потом — реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны», — заявила она.

Чуть позже в Telegram-канале Виктора Бабарико появилась информация , что штаб Бабарико согласен со Светланой Тихановской.

«Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте — добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены Координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской. Эти требования, как и программа Светланы Тихановской, были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой и командой Виктора Бабарико.

Члены партии „Вместе“ будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога.

Изменение Конституции было инициировано нами 19 июня путем проведения Референдума и является одной из главных долгосрочных политических задач. Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством.

Мы начинаем формирование долгосрочной политической силы, которая будет участвовать во всех процессах строительства новой Беларуси».

Павел Латушко: «Для меня создание партии стало новостью»

Одновременно со Светланой Тихановской на инициативу штаба Виктора Бабарико создать партию отреагировал и Павел Латушко. В комментарии Onliner экс-министр заявил, что такая информация стала для него новостью — этот вопрос не поднимался на президиуме Координационного совета.

— Вчера на заседании обсуждались возможные креативные идеи для реализации с целью выработки позиции для изменений в нашей стране. Вопрос о создании политической партии рядом членов президиума, которые планируют в нее войти, на Координационном совете не обсуждался, — рассказал Павел Латушко.

— Что конкретно вас смутило в создании партии? Что это с вами не обсуждалось или что появляется ячейка, цели которой будут отличаться от направления Координационного совета?

— Есть Координационный совет, который должен служить гражданской платформой для выработки позиций по выходу из сложившейся ситуации. Он создает правовую общественную базу, чтобы в стране начали соблюдаться законы и не допускалось насилие в отношении граждан Беларуси. Координационный совет не имеет политических целей — его члены не желают прийти к власти. Главная задача — выработать указанные условия, когда на сцене появляются политические игроки. Но когда значительная часть президиума Координационного совета, не информируя об этом, принимает решение о создании политической партии, появляется двузначная ситуация, — объяснил Павел Латушко. — Сейчас может проецироваться мнение, что Совет в своей части становится политической структурой, имеющей целью получить власть в стране. Это нужно четко разделить. Если нам удастся достичь этого раздела, все будет соответствовать задачам КС и политической партии.





— Как будет выглядеть Координационный совет? Часть его членов, которые планируют создать партию, уйдет?

— Насколько я наслышан, они планирует продолжить работу в КС. Но здесь возникает вопрос, насколько это будет эффективно. Одна организация имеет политический характер, другая — общественный, — добавил Латушко, отметив, что в партию Виктора Бабарико он вступать не намерен. — Я же подтверждаю свою деятельность как член Координационного совета и вижу свою роль в том, чтобы оказывать экспертную помощь в рамках моих компетенций. Что касается пребывания в президиуме, это зависит от решения КС. Он должен выработать подход, будет ли переформатирован президиум и как он будет действовать дальше.

— Как сейчас можно описать обстановку в Координационном совете? Это раскол?

— Я надеюсь, что нет. Я считаю, что КС должен продолжать свою работу и выработать позицию по выходу из кризисной ситуации. Скорее, есть другая проблема: три члена президиума задержаны или арестованы, двое отбывают административный процесс, в отношении Лилии Власовой проводятся предварительные действия по уголовному делу, — прокомментировал Латушко. — Часть членов заявила о создании политической партии. Фактически я остаюсь единственным членом президиума, который поддерживает цели Совета однозначно и не ставит задачи о создании партии. Вчера я заявил публично о необходимости получения правового статуса Координационным советом как общественной организации, которая объединила бы различные слои нашего населения. Этот вопрос неоднократно поднимался мной и поддерживался членами совета.

Валерий Цепкало: «Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест»

По поводу планируемой штабом Бабарико партии высказался и экс-претендент в кандидаты в президенты Валерий Цепкало. Он заявил, что «это дело самих граждан».

— Единственное, мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношении того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Подадут заявку в Министерство юстиции, Министерство юстиции скажет: вы тут внесите такие-то изменения, и люди, вместо того чтобы решить главную проблему (это уход Лукашенко от власти, уход Лукашенко из Республики Беларусь), будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест, — заявил Цепкало.





Лукашенко о «переобувшихся чиновниках, которые вырвались в Координационный совет»

Сегодня Александр Лукашенко рассказал, как он относится к чиновникам, которые присоединились к Координационному совету.

Он отметил, что в любом обществе хватает таких людей, а также заявил, что всегда «старался относиться к ним по-отечески» и поддерживал на карьерном пути.

— Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет — надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть, — сказал Лукашенко.

Некоторые из таких чиновников вошли в так называемый Координационный совет и ответят за свою деятельность там по закону, добавил Лукашенко.

— По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону и спрятаться нигде не сможет, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся».