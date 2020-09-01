Станет ли Кремль подталкивать Лукашенко к уходу?

Александр Лукашенко продолжает произносить пророссийские речи, демонстрировать, что он с Владимиром Путиным на короткой ноге, в одном окопе . Это понятно: попавшему в жесточайшую политическую передрягу белорусскому вождю крайне нужна кремлевская поддержка. В свою очередь, он хочет приободрить свою вертикаль, сторонников: Москва с нами! И деморализовать врагов: врешь, не возьмешь, со мной Путин!

«…Что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — патетично заявил Лукашенко журналистам 1 сентября в Барановичах. Такие пассажи наверняка ласкают слух кремлевских обитателей. При этом Лукашенко похвалился, что мы, мол, с восточным союзником снова не партнеры, а братья.





Москва может вести двойную игру

Да, Кремль четко вписался за Лукашенко в нынешнем глубочайшем внутрибелорусском политическом кризисе. Путину сейчас важнее всего, чтобы зараза революции (для авторитариев все революции — цветные и нехорошие) не перекинулась на Россию.

Но означает ли это, что интересы Лукашенко и российского руководства полностью совпадают? Понятно, нет. Москва хочет как минимум сохранить Беларусь в сфере своего влияния. А еще лучше — привязать покрепче, превратить в протекторат. Или вообще подготовить почву для мягкой инкорпорации. С Лукашенко или без — это уже вопрос второй.

Только ленивый аналитик не говорил в последние месяцы, что Кремлю выгоден ослабленный по итогам выборов Лукашенко. Тогда, мол, будет легче склонить его к подписанию дорожных карт «углубления интеграции» .

Но белорусской революции, похоже, никто в Москве не ожидал. И вот такой Лукашенко, капитально подорвавший свою легитимность не только в глазах Евросоюза, США, но и внутри страны, вероятно, становится для восточного союзника проблемой.

Подписывать с ним соглашения означает рисковать, что они будут расценены как юридически ничтожные и Западом, и вероятными новыми властями Беларуси. Да и вообще недальновидно строить долговременные отношения, планы с правителем, когда нет уверенности, что он будет контролировать ситуацию в стране через полгода-год.

Так что Кремль вполне может вести двойную игру и прикидывать варианты мягкого ухода Лукашенко.

Российские капканы наготове

Тем временем Лукашенко продолжает сжигать мосты в отношениях с Западом, что Москве в принципе на руку.

1 сентября в Барановичах бессменный президент, обиженный санкциями со стороны стран Балтии (а Литва еще и приютила его соперницу Светлану Тихановскую), снова заговорил о намерении переориентировать белорусский транзит (а это прежде всего калий, нефтепродукты) с портов этих стран на российские.

«Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — рассуждал Лукашенко.

Да, три года назад россияне, загоревшись идеей перенаправить на свои порты экспорт белорусских нефтепродуктов, уже заманивали скидками на перевозку грузов Российскими железными дорогами. Но и с учетом этих скидок получалось дороговато. А главное — плечо экспорта удлиняется. Были и другие нюансы.

Сейчас вполне вероятно, что Россия, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, предложит скидки пощедрее. Но это может оказаться двойной ловушкой.

Во-первых, скидку дадут на время. Потом же, когда договоренности Минска со странами Балтии будут разорваны и россияне заполучат белорусский транзит, ничто не помешает им задрать тарифы. А куда вы, голубчики, денетесь, с прибалтами-то горшки уже разбиты.

Во-вторых, Москва сможет в любой момент использовать и эту новую зависимость белорусской стороны для политического нажима. Увы, уроки нефтяных и газовых войн ничему белорусское руководство не научили. Точнее, сейчас оно в угаре противостояния с Западом и ради ситуативной кремлевской поддержки пускает под нож идею диверсификации внешнеэкономических связей.

Что Путин мог потребовать в обмен на поддержку?

Впрочем, эти заявления могут быть и блефом с расчетом поколебать позицию стран Балтии, расколоть их единство (в частности, за белорусский транзит конкурируют Литва и Латвия). Но также эти пассажи могут означать, что перевод транзита на российские порты — одно из условий, выдвинутых Москвой на тайных переговорах о поддержке.

Интересно бы знать, что из себя представляет весь пакет. Не исключено, что Москва добивается размещения в Беларуси своих военных баз, продажи активов вроде Минского завода колесных тягачей (на этих колесах ездит российская ракетная техника), «Беларуськалия».

Во всяком случае, в Кремле были бы большими глупцами, если бы не воспользовались удобным моментом, чтобы выжать максимум обещаний из попавшего в отчаянное положение Лукашенко.

Понятно, что если он сейчас кое-как выпутается из острой фазы внутриполитического кризиса, то станет снова выкручиваться и отбояриваться от выполнения обещаний. Так что с большой вероятностью впереди новые терки между заклятыми союзниками.

Зачем было вскрывать политические консервы?

Между тем соратники арестованного Виктора Бабарико во главе с Марией Колесниковой поставили на уши белорусскую политизированную публику заявлением , что собираются создавать политическую партию «Вместе».

Обнародовано видео на сей счет, которое Бабарико записал до ареста, в июне. В частности, он подчеркивает: «Как мы и говорили всегда, конституционная реформа — это самая главная задача на сегодняшний день, и поэтому мы обязаны завершить этот процесс».

Но зачем было теперь вскрывать эти политические консервы? Бабарико не предвидел, что грянет белорусская августовская революция. Сейчас главные вопросы для тех, кто выходит на протесты, — отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных (включая самого Бабарико) и новые честные выборы. А о конституционной реформе твердят как раз Лукашенко и Москва, и это выглядит попыткой перевести стрелки, уйти от вопросов, которые поставил ребром взбунтовавшийся народ, подменить политическую повестку дня.

Очевидно, что инициатива штаба Бабарико оказалась неприятным сюрпризом для Тихановской, для Павла Латушко, ставшего неформальным лидером созданного по ее инициативе Координационного совета (КС). Запахло расколом.

Да, Колесникова и ее соратники пытаются смягчить неприятный резонанс от своей инициативы, но единство сторонников перемен, пошедших под знаменем Тихановской, как минимум ставится под вопрос.

У рядовых политических неофитов и вовсе может получиться каша в голове. Буквально вчера Латушко говорил, что неплохо бы на базе КС создать общественное движение, сегодня член КС Колесникова с товарищами анонсирует партию «Вместе». Куда записываться?

Партия по определению более узкая вещь. Ценность же нынешнего народного движения за перемены в том, что оно объединило людей разных взглядов. Их платформа — честные выборы без Лукашенко. А тут получается, что инициаторы будут бить челом тому же Лукашенко, чтобы зарегистрировал партию. И да, с конца прошлого тысячелетия партии в Беларуси не регистрируются от слова «совсем».

Простор для маневра у Лукашенко резко сужается

Этот демарш команды Бабарико дал новую пищу тем конспирологам, которые всю дорогу твердят, что и Бабарико, и Колесникова — кремлевские фигуры. Мол, Москва склонит Лукашенко к тихому уходу (может, на должность какого-нибудь белорусского елбасы, которую пропишут в новой конституции) — и вот тогда наступит звездный час для бабарикинцев. И они-де для этого как раз и готовят почву созданием своей партии.

Даже если под этими версиями нет никакой почвы, они будут разъедать единство противников Лукашенко.

При этом само по себе предположение, что Кремль не хочет складывать все яйца в одну корзину и прикидывает сценарии, как ему соблюсти свой интерес в ситуации после Лукашенко, выглядит вполне логичным.

Правда, тут еще нужно учитывать фактор самого Лукашенко, который настроен держаться за власть до последнего ( автомат уже наготове). И даже если он что-то пообещает сейчас Кремлю (да-да, будет конституция по вашим лекалам, будет предусмотрен транзит власти), то не факт, что исполнит. Собственно, из таких обещаний и уверток состоит вся история «братской интеграции».