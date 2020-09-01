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США введут санкции против России в случае применения силы в Беларуси

02.09.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в том случае, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в стране.

Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепа США, передает РБК.

Собеседник агентства подчеркнул, что о возможном наказании для России за вмешательство в ситуацию в Белоруссии главу МИДа Сергея Лаврова на переговорах в Москве предупредил замгоссекретаря Стивен Биган.

Он, по словам чиновника, дал российской стороне понять, «что, если русские открыто вмешаются с применением силы в ситуацию в Белоруссии, это отразится на российско-американских отношениях».

Однако, по словам чиновника Госдепа, сейчас ведомство непосредственно работает над подготовкой санкций только в отношении граждан Белоруссии, которые, по версии Вашингтона, были причастны к фальсификации результатов выборов в стране 9 августа.

Санкции могут быть введены в отношении семи белорусов. «Это делается не только для того, чтобы назвать этих людей и пристыдить их, но и чтобы показать, что те, кто фальсифицирует выборы и применяет насилие в отношении мирных демонстрантов... понесут определенную ответственность», — сказал чиновник.

 
 
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Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в том случае, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в стране.
 
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