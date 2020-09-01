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Помощницу Бабарико Елену Карагачеву выпустили из СИЗО КГБ
Источник материала: Партизан
Из СИЗО КГБ выпустили фигурантку "дела Белгазпромбанка" Елену Карагачеву. Об этом телеканалу "Белсат"
Напомним, в СИЗО Карагачева пробыла 2 месяца.
В аккаунте Виктора Бабарико в Твиттере говорится, что с нее взяли подписку о невыезде. По словам сына Карагачевой, с ней все хорошо.
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Из СИЗО КГБ выпустили фигурантку "дела Белгазпромбанка" Елену Карагачеву. Об этом телеканалу "Белсат" сообщила ее сестра.
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