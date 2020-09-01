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Помощницу Бабарико Елену Карагачеву выпустили из СИЗО КГБ

02.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из СИЗО КГБ выпустили фигурантку "дела Белгазпромбанка" Елену Карагачеву. Об этом телеканалу "Белсат" сообщила ее сестра.

Напомним, в СИЗО Карагачева пробыла 2 месяца. 

В аккаунте Виктора Бабарико в Твиттере говорится, что с нее взяли подписку о невыезде. По словам сына Карагачевой, с ней все хорошо.
 
 
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Из СИЗО КГБ выпустили фигурантку "дела Белгазпромбанка" Елену Карагачеву. Об этом телеканалу "Белсат" сообщила ее сестра.
 
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