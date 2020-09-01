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КГБ выпустил помощницу Бабарико из СИЗО под подписку о невыезде

02.09.2020 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ Беларуси выпустил из СИЗО помощницу Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая была задержана вместе с ним по "делу Белгазпромбанка". Карагачева выпущена из СИЗО под подписку о невыезде.

Об освобождении Карагачевой из СИЗО сообщил Белсат со ссылкой на ее сестру. Позже, информацию подтвердил и штаб Виктора Бабарико.

Карагачева была задержана 1 июля. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 - уклонение от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере.

Правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.

 
 
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КГБ Беларуси выпустил из СИЗО помощницу Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая была задержана вместе с ним по "делу Белгазпромбанка". Карагачева выпущена из...
 
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