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«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Швейное изделие будет в точности повторять анатомическое строение человека, учитывать его особенности. Запуск такого оборудования на белорусских швейных предприятиях только планируется. А специалисты должны обучаться уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу видно: люди заняты делом. Думают о глобальном – как молодежь уму разуму и жизни научить, о личном – постараться побольше заработать, размышляет каждый и о будущем своей семьи.
Тратить время на пустые лозунги и уличные брожения времени нет. Глава государства такой подход ценит. Ценит и труд людей. И ближе к концу встречи по случаю приезда главы государства Президенту подарок – двухметровый льняной рушник.
От нашего колледжа, чтобы осталась у вас память. Примите, пожалуйста, от сердца!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Швейное изделие будет в точности повторять анатомическое строение человека, учитывать его особенности. Запуск такого оборудования на...
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