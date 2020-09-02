«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Швейное изделие будет в точности повторять анатомическое строение человека, учитывать его особенности. Запуск такого оборудования на белорусских швейных предприятиях только планируется. А специалисты должны обучаться уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу видно: люди заняты делом. Думают о глобальном – как молодежь уму разуму и жизни научить, о личном – постараться побольше заработать, размышляет каждый и о будущем своей семьи.





Тратить время на пустые лозунги и уличные брожения времени нет. Глава государства такой подход ценит. Ценит и труд людей. И ближе к концу встречи по случаю приезда главы государства Президенту подарок – двухметровый льняной рушник.





От нашего колледжа, чтобы осталась у вас память. Примите, пожалуйста, от сердца!





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это же не только для меня. Во Дворце Независимости экскурсии проходят – люди увидят. Спасибо!

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