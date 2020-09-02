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«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах

02.09.2020 06:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Швейное изделие будет в точности повторять анатомическое строение человека, учитывать его особенности. Запуск такого оборудования на белорусских швейных предприятиях только планируется. А специалисты должны обучаться уже сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу видно: люди заняты делом. Думают о глобальном – как молодежь уму разуму и жизни научить, о личном – постараться побольше заработать, размышляет каждый и о будущем своей семьи.

«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах

Тратить время на пустые лозунги и уличные брожения времени нет. Глава государства такой подход ценит. Ценит и труд людей. И ближе к концу встречи по случаю приезда главы государства Президенту подарок – двухметровый льняной рушник.

«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах

От нашего колледжа, чтобы осталась у вас память. Примите, пожалуйста, от сердца!

«Чтобы осталась у вас память». Такой двухметровый льняной рушник подарили Президенту в Барановичах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это же не только для меня. Во Дворце Независимости экскурсии проходят – люди увидят. Спасибо!

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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