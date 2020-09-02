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«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урожайным первый день сентября выдался для Могилевской области. Здесь собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это уже четвертый регион в стране, который преодолел знаковый рубеж. Средняя урожайность в области превышает 34 центнера с гектара. А вот в лидерах по этому показателю – Шкловский район. Здесь с каждого гектара удается намолотить почти 46 центнеров.
Уборочная кампания уже близится к завершению, хлеборобам осталось обработать еще около 7 процентов площадей. Потому лучшие труженики села принимали поздравления прямо в поле. К слову, валовый сбор уже превышает прошлогодний – могилевский урожай зерна потяжелел на 230 тысяч тонн.
Андрей Мамыкин, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:
Михаил Бодунов, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Всего в Беларуси с полей убрано 7 миллионов 737 тысяч тонн зерна. Обмолочено, без малого, 95 процентов площадей.
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«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна
Новости Беларуси. Урожайным первый день сентября выдался для Могилевской области. Здесь собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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