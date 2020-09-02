ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

02.09.2020 06:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Урожайным первый день сентября выдался для Могилевской области. Здесь собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Это уже четвертый регион в стране, который преодолел знаковый рубеж. Средняя урожайность в области превышает 34 центнера с гектара. А вот в лидерах по этому показателю – Шкловский район. Здесь с каждого гектара удается намолотить почти 46 центнеров.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Уборочная кампания уже близится к завершению, хлеборобам осталось обработать еще около 7 процентов площадей. Потому лучшие труженики села принимали поздравления прямо в поле. К слову, валовый сбор уже превышает прошлогодний – могилевский урожай зерна потяжелел на 230 тысяч тонн.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Андрей Мамыкин, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:  
Эти тонны нелегко даются. Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зернышка.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Михаил Бодунов, механизатор сельхозпредприятия «Фирма Кадино»:  
Основная работа у меня в ЖКХ машинистом котельной. На время уборки меня пригласили помочь хозяйствам. Все-таки жатва тяжелая пора, надо помочь. Я не отказался.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:  
Мы выполняем государственный заказ. Мы засыпаем полный объем необходимых семян. Мы обеспечиваем животноводство именно концентратами. На этой основе, с учетом применения новейших технологий в животноводстве, мы планируем существенным образом исправить экономику и благосостояние наших тружеников сельского хозяйства.  

«Надо работать с утра и до ночи. Не упустить ни одного зёрнышка». В Могилёвской области собрали миллион тонн зерна

Всего в Беларуси с полей убрано 7 миллионов 737 тысяч тонн зерна. Обмолочено, без малого, 95 процентов площадей.  

Люди в материале: Леонид Заяц, Михаил Бодунов, Андрей Мамыкин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Урожайным первый день сентября выдался для Могилевской области. Здесь собран миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика