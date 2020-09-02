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О чём говорил Александр Лукашенко, посещая колледж сферы обслуживания в Барановичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня глава государства поздравил с началом нового учебного сезона будущих швей, продавцов, парикмахеров и художников-модельеров. Их профессии однозначно востребованы на рынке труда. Однако, как отметил Президент, расслабляться на учебе не стоит. К выбору дела жизни нужно подходить с усердием и трудолюбием, при этом не забывать свои корни.
Качеству образования в стране – повышенное внимание. Почему – понятно. На кону будущее медицины, того же образования, промышленности, да и в целом всей экономики. Нашего с вами благополучия.
Помните, в свое время задумали новую редакцию Кодекса об образовании? Документ планируют внести на рассмотрение в парламент уже осенью. Министр Карпенко проговаривает некоторые детали.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы должны понимать, что это не просто механическое их сливание – мы оптимизируем, соответственно, специальности, квалификации подбираем новые, появляются профессии. И мы оптимизируем учебный план. У нас уже произошло сокращение сроков обучения по ряду специальностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Игорь Карпенко:
Александр Лукашенко:
Игорь Карпенко:
Александр Лукашенко:
Игорь Карпенко:
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Рука об руку сегодня со знаниями и современные технологии. Скорее в помощь. На примере колледжа в Барановичах. Пару лет назад здесь открыли ресурсный центр. Готовят швей, портных, закройщиков. А в пандемию помогали отшивать маски.
Ресурсный центр – место, где сошлись технологии, преподаватели и ультрасовременное оборудование. Он единственный в республике. Здесь работают с тем, что только внедряется в промышленном производстве. Автоматизированная система раскройки – разработка Парка высоких технологий. Здесь уже несколько лет с ее помощью обучают конструированию. Сегодня важно не просто идти в ногу со времени, а быть на шаг впереди.
Татьяна Гладун, заместитель директора Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания:
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Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский...
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