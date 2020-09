Автора хита «I Like to Move It» нашли мертвым в Майами-Бич. Месяц назад его обвинили в сексуальном насилии

Источник материала: Tut.by

В Майами-Бич в штате Флорида найден мертвым диджей и продюсер Эрик Морилло, автор хита «I Like to Move It». Об этом сообщает TMZ .



Фото: Instagram

Обстоятельства смерти Морилло пока неизвестны. Музыканту было 49 лет.

В начале августа Морилло был арестован по обвинениям в сексуальном насилии. Позже его выпустили под залог, на 4 сентября были назначены судебные слушания по его делу.

Морилло в первую очередь известен как диджей, он трижды получал престижную награду DJ Awards как лучший международный диджей и трижды — как лучший диджей в стиле хаус.

Трек «I Like to Move It» был написан Морилло в 1993 году для его проекта Reel to Real. Этот сингл неоднократно входил в списки лучших танцевальных треков десятилетия.