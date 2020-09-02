Мстители без лидера и тотальный контроль. Самые ожидаемые игры осени 2020 года

Источник материала: Onliner Осень по традиции станет богатой на игровые релизы: появятся как новинки, так и различные ремастеры-ремейки, и среди них есть по-настоящему ожидаемые проекты. Вкусы аудитории очень разные, поэтому мы выбрали самые громкие и часто упоминаемые проекты, а также добавили бонус. В последнем блоке нередко встречаются настоящие жемчужины, не востребованные широкой аудиторией, однако желанные поклонниками того или иного жанра.

В списке игры следуют в хронологическом порядке по мере их выхода. И да, в финале вас ждет Киану Ривз из «Киберпанка 2077».

Самые ожидаемые игры лета-2020

Сентябрь

Iron Harvest (1 сентября; Win , PS4 , XBO )

Iron Harvest — представитель жанра стратегий в реальном времени, а таких пруд пруди, поэтому выдумать что-то новое сложно. Приходится искать свою изюминку, которая, приправленная хорошим геймплеем, поможет выбиться в люди.

Что ж, разработчикам из KING Art Games удалось привлечь внимание как минимум сеттингом: это дизельпанк, отправляющий геймеров в двадцатые годы прошлого века альтернативной истории. Студия постаралась собрать все самые потаенные пожелания поклонников RTS, чтобы создать Iron Harvest. Впрочем, иногда попытка идти на поводу аудитории приводит к неожиданным (и не всегда приятным) последствиям.

















Тем не менее у Iron Harvest есть большие шансы снискать народную любовь. В игре присутствует полноценная однопользовательская кампания с продуманным (по словам разработчиков) сюжетом, есть три фракции с говорящими названиями Поляния (Polania Republic), Саксония (Saxony Empire) и Русвет (Rusviet), более 40 типов юнитов и 9 героев. Также в игре имеются кооп и мультиплеерный режим.

Может быть весело, смотрите трейлеры.

Crusader Kings 3 (1 сентября; Win, Mac, Lin)

Crusader Kings 3 — представитель жанра глобальных стратегий со своей давней и преданной аудиторией. Ее описывают как «симулятор династий средних веков»: события игры охватывают период с эпохи викингов до падения Константинополя. Разработчики постарались обеспечить максимальную свободу выбора и действий, сдобрив это большим объемом контента (больше, чем во времена релиза Crusader Kings 2) — должно хватить даже самым требовательным.













Игра уже успела обзавестись первыми обзорами от профильной прессы: ее нахваливают, а средний балл на Metacritic составляет 91 из 100 (негативных и смешанных нет — сплошь похвала). Обычных геймеров, в свою очередь, просят не торопиться и поиграть еще немного, прежде чем ставить оценку.

«Легендарное возвращение франшизы», «иногда слишком сложная, иногда медлительная, иногда захватывающая — Crusader Kings 3 берет новые высоты» и все в таком роде. Судя по всему, у Paradox Interactive получилось.

Marvel’s Avengers (4 сентября; Win, PS4, XBO, Stadia, позже — PlayStation 5 и Xbox Series X)

Один из самых сложных и неблагодарных жанров — игры-спутники, которые выпускаются в поддержку той или иной киновселенной. По крайней мере в прошлом такие нередко получались полностью вторичными, выполняя исключительно маркетинговую функцию. Может, с Marvel’s Avengers все будет обстоять иначе.

Работа над проектом ведется не один год: еще в 2017-м Square Enix подписала контракт с Marvel, запланировав выход таинственного проекта Project Avengers. Спустя года полтора он был представлен официально, тогда же назначили дату релиза — середина мая 2020 года. Не сложилось.













«Мстители» представляют собой экшен-адвенчуру с банальным сюжетом: все в мире супергероев хорошо, но затем случается непредвиденное. Во время празднования «Дня Мстителей» на мосту «Золотые ворота» происходит организованный Таскмастером взрыв. Капитан Америка гибнет во время битвы, а Мстители, оказавшись без лидера, распадаются. Понятно, что ненадолго.

Недавно стартовала бета, в рамках которой наиграны десятки миллионов часов, убиты сотни миллионов противников. Мнения касательно игрового процесса разделились: некоторые журналисты называют «Мстителей» «лутер-шутером» не в лучшем его проявлении, а в качестве значительно превосходящего тайтла упоминают «Человека-паука». Не попробуешь — не узнаешь.

Crysis Remastered (18 сентября; Win, PS4, XBO)

В апреле 2020 года была анонсирована Crysis Remastered — игра из ставшей своего рода классикой серии, на которой взращено несколько поколений геймеров. Вот-вот ремастер, получивший оригинальную одиночную кампанию и новые текстуры, появится на «прилавках» электронных магазинов.

Целевой аудиторией, видимо, должны стать игроки, страдающие ностальгией. Только вот запросы у них уже другие, поэтому они очень быстро выразили свое недовольство переделкой: мол, текстуры хоть и новые, но выглядит Crysis хуже, чем во времена более зеленых деревьев и яркого солнца. В студии почесали запечатанную в броню репу и перенесли релиз на основных платформах с 1 июля на вторую половину сентября.

Судя по новому ролику, в Crytek с задачей справились. Не исключено, что это скажется на системных требованиях и Crysis вновь станет бенчмарком системы (с текстурами-то на 8K). Нынешний трейлер короткий, но воодушевляет.

Serious Sam 4 (24 сентября; Win, Stadia, в 2021 году — PS4 и XBO)

Serious Sam — представитель армии «странных игр». Они глупые, но одновременно затягивают, как семечки. Новая игра с цифрой «4» в названии является приквелом к Serious Sam 3: BFE (с момента выхода которой, к слову, прошло почти девять лет), ее события разворачиваются на Земле в основном на территории теплой Европы.













«Фишкой» Serious Sam 4 останется полная безбашенность (в прямом и переносном смыслах) происходящего на экране, приправленная системой Legion, которая гарантирует появление тысяч противников на экране. Привычный хаос будет обеспечен.

Но одновременно к Legion могут возникнуть вопросы: справится ли с ней железо игровых машин? На сайте Croateam информации о требованиях на данный момент нет.

Mafia: Definitive Edition (25 сентября; Win, PS4, XBO)

Это ремейк Mafia: The City of Lost Heaven 2002 года, поэтому часть истории заимствована у «источника вдохновения». Игроков отправят в тридцатые годы прошлого века, центральным персонажем однопользовательской кампании станет таксист Томас Анджело.

Отличительными особенностями новой игры является дополненная в сравнении с оригиналом история, а также появление мотоциклов как средства передвижения. Игровая механика, в свою очередь, позаимствована у Mafia III, реализована «классическая» сложность, максимально возможная в игре (без подсказок при путешествии по городу, штрафы от местной «ГАИ», повышенная агрессивность врагов и сниженная регенерация здоровья, а также некоторые другие моменты).















Само собой, помимо обновлений в геймплее, игроков ожидает улучшенная графика (до 4K), переработанные кат-сцены, дополнительный контент, измененный дизайн локаций, который больше соответствует эстетике выбранного исторического периода.

Кстати, на прошедшей Gamescom Awards игру Mafia: Definitive Edition назвали лучшим ремастером года.

Октябрь

Star Wars: Squadrons (2 октября; Win, PS4, XBO)

Космическая леталка, ориентированная в первую очередь на командное взаимодействие в многопользовательском режиме Fleet Battles в попытках защитить (другая команда — уничтожить) большой командный корабль противника. Однако и герои-одиночки найдут чем себя занять (в Star Wars: Squadrons всего три режима: одиночный Story, «традиционный» Dogfight и упоминавшийся Fleet Battles).











Игра также поддерживает шлемы виртуальной реальности для приставки Sony — очевидно, что в этом жанре совершать кульбиты с ним будет куда увлекательнее. Главное, чтобы желудок выдержал. Еще одна «фишка» — поддержка кросс-платформенных сессий, так что владельцы ПК и приставок смогут показать свое превосходство друг над другом.

Само собой, практически все в Star Wars: Squadrons, что находится в распоряжении игрока, поддается модернизации и кастомизации (заработать апгрейды, уверяют разработчики, можно во время игры — видимо, это намек на отсутствие необходимости тратить лишние и реальные деньги).

На Gamescom Awards игру назвали лучшим экшеном года.

Watch Dogs: Legion (29 октября; Win, PS4, PS5, XBO, XBX, Stadia)

Ubisoft анонсировала новую Watch Dogs чуть больше года назад, отправив будущего героя в «постбрекситовый», антиутопический и авторитарный Лондон. Здесь открываются новые перспективы контроля: ему, судя по всему, поддаются все. Правда, как это обычно бывает, последствия не заставят себя ждать, и «марионетка» будет потеряна. Навсегда. Так что дважды подумай, прежде чем принимать решение.















Чем займется главный герой? Точнее, их набор со своими возможностями и умениями? Хакеры из DedSec попробуют бороться с авторитарным режимом, который с помощью системы наблюдения ctOS держит всех под колпаком. Тотальная автоматизация, главенствование искина — все это должно было создать прекрасный мир благоденствия, порядка и спокойствия, однако привело к противоположному результату: фунт стерлингов пал под напором криптовалют, преступность взлетела до небес. Мрачное будущее, но зато без COVID-19 (вероятно).

Для хардкорных геймеров, которые в душе боятся всего, реализовали интересную штуку: окончательная смерть персонажа возможна на любом уровне сложности от простого до хардкора — ее можно по желанию включить или выключить на любом из них. Но в мультиплеере ее нет.

Может быть интересно.

Да, на прошедшей Gamescom Awards Watch Dogs: Legion также получила признание как лучшая адвенчура.

Ноябрь

Call of Duty: Black Ops Cold War (13 ноября; Win, PS4, PS5, XBO, XBX)

Вот такой неожиданный сюрприз от Activision: в этом году выйдет новая игра серии CoD. На самом деле после перезапуска Call of Duty: Modern Warfare в душе поселился оптимизм. Более того, «блэкопсы» практически всегда получали одобрение публики. Нынешняя Black Ops Cold War, которая расскажет о сложном времени восьмидесятых годов прошлого века (с короткими перебросками в конец шестидесятых), вряд ли испортит традицию.













Минус в том, что разработкой Black Ops Cold War должна была заняться Sledgehammer Games — Activision раздала подсерии разным студиям, чтобы у них было больше времени. Однако из-за появившихся разногласий проект возглавила Treyarch с помощниками из Raven. Вопрос в том, успела ли она «отдохнуть» и было ли у нее достаточно ресурсов, чтобы получился достойный продукт.

Что касается сюжета новой Call of Duty, речь в ней пойдет о советском шпионе Персее, заданием которого является дестабилизация обстановки в мире. Специальное подразделение должно справиться с угрозой, а для этого придется много путешествовать по миру и даже побывать в Москве.

Assassin’s Creed Valhalla (17 ноября; Win, PS4, PS5, XBO, XBX, Stadia)

Ubisoft приоткрыла завесу тайны над Assassin’s Creed Valhalla в апреле этого года. Во время анонса компания рассказала, что на этот раз события развернутся в эпоху викингов, в IX веке альтернативной истории на территории Англии.

Северный парень по имени Эйвор будет искать новое пристанище для своего клана вдали от дома. Одновременно ему придется противостоять местным правителям, без восторга встретившим чужестранцев.

















Valhalla вновь порадует (или позлит) игроков открытым для исследования миром, основными локациями в котором станут Винчестер, Лондон и Йорк, а также немного Норвегии, да нелинейностью. Помимо обязательных квестов, появится множество побочных. Плюс к тому всяческие мифические существа, опасные культы и другие травматичные для психики события разнообразят путешествие по реке времени.

Cyberpunk 2077 (19 ноября; Win, PS4, PS5, XBO, XBX)

Обещанного три года ждут (в случае с Cyberpunk 2077 — намного дольше). Сейчас кажется почти невероятным, однако анонс игры состоялся весной 2012-го, дебютный трейлер очередного проекта CDPR появился лишь в начале 2013-го. С тех пор многие годы разработчики не слишком распространялись о прогрессе. Успела выйти и забыться куча других игр, множество отменили, и вообще все в этом мире изменилось.



























Лишь в последнее время поляки наконец сжалились над народом. В 2018 году исполнительный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский назвал Cyberpunk 2077 «настоящей RPG» в открытом мире, но куда более амбициозной, чем была «Ведьмак 3». Уже тогда предполагалось рождение новой франшизы, и, судя по всему, не исключен анонс фильма по ее мотивам в обозримом будущем.

Правда, потом началась классика геймдева — переносы. Вначале Cyberpunk 2077 ждали в апреле 2020 года, после чего передвинули на сентябрь, а затем — на ноябрь. В CDPR в свое оправдание заявили, что предпочитают выпускать игры, когда они полностью готовы, но также признали, что игровое сообщество будет расстроено отсрочкой.

Готовьтесь в конце ноября отправиться в очередное антиутопическое киберпанковое будущее и примерить шкуру наемника по имени V. Ну а разработчики предусмотрели все, чтобы геймер максимально ассоциировал себя с главным героем: в конструкторе персонажа можно будет выбрать даже форму сосков.

На прошедшей Gamescom Awards, к слову, Cyberpunk 2077 стала лучшей игрой для ПК, лучшей игрой для PlayStation, лучшей RPG, лучшей игрой мероприятия, а также самой ожидаемой игрой по версии геймеров.

Бонус

На этот раз он выдался особенно объемным, поэтому просто перечислим кое-какие игры, на которые стоит обратить внимание (на деле интересных проектов еще больше).

Spellbreak (3 сентября; Win, NS, PS4, XBO)

WRC 9 (3 сентября; Win, PS4, PS5, XBO, XBX)

NBA 2K21 (4 сентября; Win, NS, PS4, XBO, Stadia, позже — PS5, XBX)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (2 октября; PS4, XBO)

FIFA 21 (9 октября; Win, PS4, XBO, Switch, позже — PS5, XBX, Stadia)

Dirt 5 (16 октября; Win, PS4, PS5, XBO, XBX, Stadia)

World of Warcraft: Shadowlands (27 октября, дополнение)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (30 октября; Win, PS4, XBO)

Destiny 2: Beyond Light (10 ноября, дополнение)

XIII (10 ноября; Win, NS, PS4, XBO)

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