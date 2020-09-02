Какие новые смартфоны сейчас можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Несмотря на не самую простую экономическую ситуацию в стране и мире, новые смартфоны продолжают выходить, в том числе в Беларуси. Мы посмотрели, какие аппараты начали или совсем скоро начнут предлагаться у нас. Ниже — пятерка таких моделей.



Фото: xiaomitoday

Наверное, один из самых доступных по цене гаджетов производителя из нынешней продуктовой линейки.

Вместе с этим девайс оснащается экраном 6,53 дюйма, (HD+), сканером отпечатков пальцев на задней панели корпуса, возможностью установки двух SIM-карт и карты памяти microSD, а также аккумулятором объемом в 5000 мАч. Правда, из поддерживаемых адаптеров питания — только 10-ваттные. Зато зарядка происходит через USB-C.

Аппаратной основой для гаджета выступает процессор MediaTek Helio G35. Оперативной и постоянной памяти — соответственно не менее 2 ГБ и 32 ГБ. Основная камера состоит из нескольких модулей: 13 Мп (главный датчик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Для кого-то окажется важным наличие в определенных версиях NFC-модуля.





Новинка от Samsung, которую анонсировали в июле. Этот девайс схож с рассмотренным выше — во всяком случае A01 Core принадлежит к когорте самых недорогих устройств.

В активе устройства — пластиковый корпус без сканера отпечатков, слот для установки двух «симок» и карты памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч. К сожалению, порт для зарядки — морально устаревший microUSB. Дисплей, по нынешним меркам, миниатюрный — на 5,3 дюйма (HD+).

Устройство базируется на процессоре MediaTek MT6739 и дополняется 1/16 ГБ или 2/32 ГБ памяти. Камера одинарная, на 8 Мп.





Топовый смартфон от Honor, который только-только добрался до Беларуси. Мы недавно протестировали его и охарактеризовали так: если не слишком боитесь остаться без сервисов от Google, то аппарат вполне можно брать.

Но еще раз: того же магазина Play Маркет нет. Даже если установить интернет-браузер Chrome или клиент YouTube обходными путями, залогиниться не получится. Производитель усиленно работает над собственной платформой, но пока она проигрывает конкурентам.

Впрочем, с «железной» точки зрения девайс оправдывает ожидания. У него дисплей с OLED-матрицей на 6,53 дюйма (Full HD+), встроенный в него дактилоскопический сенсор, памяти не менее 8/128 ГБ, достаточно производительный даже по меркам еще более дорогих смартфонов процессор Kirin 985 с поддержкой 5G-сетей. Батарейка на 4000 мАч обеспечивает полтора дня активной работы без подключения к розетке.

Камера такая: 40 Мп + 8 Мп («ширик») + 8 Мп (перископ, 5-кратный оптический зум) + 2 Мп (сенсор глубины). Из недостатков всего устройства выделяется разве что отсутствие технологии защиты от воды и пыли, а также беспроводной зарядки.



Galaxy Note20 Ultra. Фото: The Verge

Оба смартфона — флагманы производителя, начавшие продаваться у нас несколько недель назад. Впрочем, в гик-сообществе к обычному Note20 относятся неоднозначно. По мнению многих, для устройства стоимостью около тысячи долларов его характеристики могли бы быть лучше. В частности, некоторые недовольны пластиковым корпусом.

Так что сосредоточимся на «Ультре», топовый статус которого не вызывает ни у кого вопросов. И действительно — кажется, что компания попыталась уместить в девайс все, что у нее сейчас есть.

Корпус выполнен из стекла и металла, есть защита от воды и пыли, eSIM, быстрый сканер отпечатков под экраном, ускоренная проводная, беспроводная и реверсивная подзарядки. Модификация с увеличенным объемом памяти может работать в 5G-сетях. Есть слот для карт памяти microSD. Не стоит забывать и о пере S Pen, время отклика которого стало еще меньше.

Основные характеристики: диагональ экрана с OLED-матрицей — 6,9 дюйма (QHD), процессор в нашем регионе — Exynos 990, оперативной и постоянной памяти — не менее 8/256 ГБ, объем аккумулятора — 4500 мАч. Камера на задней стороне корпуса состоит из модуля на 108 Мп, 12 Мп (телефото, 5-кратный оптический зум), 12 Мп (ультраширокоугольный) и лазерного автофокуса.