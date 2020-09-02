Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Выстрел в собственную ногу": эксперт о санкциях стран Балтии против Беларуси

Такое мнение высказал собеседник Sputnik ― политический эксперт, доктор экономических наук, президент Российской Ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

"Представьте себе, что вы премьер-министр Греции. Какие у нас на сегодняшний день проблемы? Какие угодно, но только не Беларусь. У вас проблемы с Турцией, с финансами, в отношениях с Берлином и Вашингтоном, а вот белорусские дела нас интересуют ровно в самую последнюю очередь", ― приводит пример Межевич.

По мнению политического эксперта, санкционная политика в отношении Беларуси ― "для поляков и литовцев, латышей и, как ни странно, эстонцев, это в известной степени саморефлексия и способ поднять собственный престиж в глазах избирателей".

"Напоминаю, что это все страны формальной демократии, и время от времени там устраивают цирковые представления под названием "выборы", поэтому и относиться к этому надо философски", ― говорит Межевич.

Не думаю, что без санкций НАТО Литва готова объявить войну Беларуси, все остальные безумные решения ― это выстрел в собственную ногу, Литва закроет наполовину клайпедский порт, а Латвия не получит при этом грузы, резюмирует эксперт.

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