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Правительство довело до госаппарата «позицию» по защите «конституционного строя»

02.09.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси разослало руководителям министерств, государственных организаций и предприятий «конституционно-правую позицию по защите конституционного строя». Копией документа располагает редакция TUT.BY.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Данное обоснование принял Конституционный суд 25 августа. В письме подчеркивается, что Конституция — главный документ страны. Поэтому граждане и органы госуправления обязаны руководствоваться ее положениями.

Согласно статье 3 Конституции, единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Беларуси является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией, говорится в письме.

Конституционный суд констатирует, что «9 августа белорусский народ выразил свое свободное волеизъявление и избрал А.Г. Лукашенко президентом Беларуси». «Демократичность и легитимность выборов президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе», считают в КС.

Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. В соответствии с Избирательным кодексом есть два органа, которые правомочны рассматривать такие вопросы: это Центризбирком и Верховный суд. Но оба эти органа уже отклонили возражения кандидатам в президенты по поводу исхода выборов.

Создание Координационного совета, который «определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и в избирательным законодательстве, является неконституционным», говорится в письме.

Согласно Конституции, «любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно закону».

В Конституционном суде считают, что «в настоящее время соблюдение режима конституционной законности является безусловным и необходимым условием деятельности всех субъектов общественно-политических отношений и граждан страны в целях обеспечения противодействия любому деструктивному воздействию на стабильность и суверенитет государства, гражданский мир и согласие в обществе, устойчивость конституционного строя».

Что такое Координационный совет?

14 августа Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В его состав вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

В президиум совета вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

До возбуждения уголовного дела Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены совета несколько раз подчеркивали, что Координационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

После возбуждения уголовного дела совет направил официальные обращения в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ с требованием срочного проведения встреч для обсуждения «требований большинства граждан Беларуси, изложенных в резолюции [совета]».
 
 
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Правительство Беларуси разослало руководителям министерств, государственных организаций и предприятий «конституционно-правую позицию по защите...
 
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