Почему рано появляется седина и можно ли с ней бороться? Врач отвечает на вопросы

Источник материала: Tut.by

Седина — естественный физиологический процесс, который не всегда указывает на старение. Что могут обозначать седые волосы, появившиеся до 30 лет? Отвечает врач-дерматовенеролог высшей категории медицинского центра «Блоссом Клиник» Анна Дамарад.



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— Поседение волос вызвано потерей меланоцитов (пигментных клеток) в волосяном фолликуле. У человека цвет волосяного стержня определяется генетически, никогда не меняется на другой, он может только исчезнуть. Примерно с 35 лет волосы человека продуцируют меньше цвета. Согласно опубликованному в 2013 году исследованию из Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, наступление этого процесса определяет генетика, поэтому, чтобы спрогнозировать начало поседения, можно изучить опыт своих родственников. Раса и этническая принадлежность также имеют значение: у европейцев преждевременное поседение может начаться до 20 лет, у азиатов — до 25, а у афроамериканцев — до 30.

С чем еще может быть связана ранняя седина?

— Иногда седина (особенно в молодом возрасте) может указывать на различные заболевания. Это могут быть:

нейрофиброматоз — группа наследственных заболеваний, при которых возникают опухоли вдоль нервов и аномальное развитие костей и кожи;

болезни щитовидной железы,

витилиго — болезнь, при которой иммунная система ошибочно атакует не инфекцию, а меланин в коже, при этом формируются участки отсутствия пигмента,

гнездная алопеция (alopecia areata) — болезнь, при которой иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы на всем теле, но чаще на волосистой части головы, это может нарушать размножение меланоцитов в волосяном фолликуле. При этом заболевании возникают участки полного облысения, но потенциал размножения сохранен, так как он только заблокирован клетками иммунной системы: при восстановлении роста волос волосяные стержни могут остаться серыми, а может вернуться настоящий цвет волос.

Влиять на раннюю седину может и курение: исследование 2013 года (опубликовано в Indian Dermatology Online Journal) показало, что курящие люди в 2−2,5 раза чаще седеют до 30 лет, чем некурящие.

Кроме того, запускать процесс могут химические красители для волос, в составе которых есть ингредиенты, снижающие содержание меланина.

Как лечить преждевременную седину?

— Нет ничего, что можно сделать с точки зрения медицины для предотвращения поседения, которое определено генетически. Не существуют и лечения, которое может восстановить пигмент меланин. Но если седые волосы появляются слишком рано, то есть смысл обратиться к врачу-дерматовенерологу и попытаться проверить, не связано ли это с другими заболеваниями.