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Почему рано появляется седина и можно ли с ней бороться? Врач отвечает на вопросы
Источник материала: Tut.by
Седина — естественный физиологический процесс, который не всегда указывает на старение. Что могут обозначать седые волосы, появившиеся до 30 лет? Отвечает врач-дерматовенеролог высшей категории медицинского
— Поседение волос вызвано потерей меланоцитов (пигментных клеток) в волосяном фолликуле. У человека цвет волосяного стержня определяется генетически, никогда не меняется на другой, он может только исчезнуть. Примерно с 35 лет волосы человека продуцируют меньше цвета. Согласно опубликованному в 2013 году
С чем еще может быть связана ранняя седина?
— Иногда седина (особенно в молодом возрасте) может указывать на различные заболевания. Это могут быть:
Влиять на раннюю седину может и курение:
Кроме того, запускать процесс могут химические красители для волос, в составе которых есть ингредиенты, снижающие содержание меланина.
Как лечить преждевременную седину?
— Нет ничего, что можно сделать с точки зрения медицины для предотвращения поседения, которое определено генетически. Не существуют и лечения, которое может восстановить пигмент меланин. Но если седые волосы появляются слишком рано, то есть смысл обратиться к врачу-дерматовенерологу и попытаться проверить, не связано ли это с другими заболеваниями.
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Седина - естественный физиологией процесс, который не всегда указывает на старение. О чем могут говорить седые волосы, появившиеся до 30 лет? Можно ли поседеть от...
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