Журналисты TUT.by всю ночь ждали коллег под стенами Октябрьского РУВД









Журналисты ждут коллег под стенами Октябрьского РУВД Минска / Еврорадио













Среди задержанных — журналисты TUT.by Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты" КП в Беларуси " Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюга.





Вчера милиционеры сообщили, что 2 сентября задержанных журналистов будут судить. Их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.





К журналистам, которые дежурили под стенами РУВД, выходили жители окрестных домов — предлагали теплую еду и чай. Один из них даже оставил открытой свою машину, чтобы журналисты могли погреться ночью.