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Журналисты TUT.by всю ночь ждали коллег под стенами Октябрьского РУВД

02.09.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под стенами Октябрьского РУВД Минска всю ночь дежурили журналисты — из портала TUT.by и других изданий. Они пришли поддержать своих коллег, задержанных 1 сентября при исполнении профессиональных обязанностей.



Журналисты ждут коллег под стенами Октябрьского РУВД Минска / Еврорадио



Среди задержанных — журналисты TUT.by Надежда Калинина и Алексей Судников, журналисты" КП в Беларуси " Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюга.

Вчера милиционеры сообщили, что 2 сентября задержанных журналистов будут судить. Их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии.

К журналистам, которые дежурили под стенами РУВД, выходили жители окрестных домов — предлагали теплую еду и чай. Один из них даже оставил открытой свою машину, чтобы журналисты могли погреться ночью.
 
Теги: Минск
 
 
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Под стенами Октябрьского РУВД Минска всю ночь дежурили журналисты — из портала TUT.by и других изданий. Они пришли поддержать своих коллег, задержанных 1 сентября при...
 
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