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Российская пропаганда в Беларуси с обратным эффектом

02.09.2020 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кондовое вмешательство российской пропаганды, безусловно, создаст пласт рьяных борцов за А.Лукашенко, но также увеличивает количество сторонников протеста против Лукашенко и Путина.



Белорусский военный аналитик Егор Лебедок на своей странице в Facebookподелился мнением по поводу применения в стране инструментария «гибридной войны», анализа ситуации в информационной сфере, сделанного директором НИИ ВС Виктором Тумаром, а также нового витка госпропаганды, организованного в Беларуси российскими специалистами. Thinktanks.by публикует текст с разрешения автора. 

Руководитель НИИ Вооруженных Сил Виктор Тумар заявил, что в Беларуси прослеживаются признаки гибридной войны, действиями в Беларуси управляют профессионалы и люди заблуждаются, считая, что самостоятельно выходят на мирные протесты, для защиты от деструктивного воздействия на население в интернете эффективны FM-радио и листовки образца Великой Отечественной войны.

Использование термина «гибридная война» В. Тумаром вполне понятно, хотя и идет в разрез с тем, что зам. начальника генштаба ВС по научной работе Н. Бузин (начальник В.Тумара) считает, что гибридная война - это «информационно-политический фантом» (я, в общем, тоже так считаю). Сейчас идет формирование программ научных исследований на 2021-2025 и после того, как А.Лукашенко заявил, что против нас ведут гибридную войну, под эту тему можно взять ряд НИР и финансирование на следующую «пятилетку», а в условиях сокращения бюджета «выбить» необходимое финансирование для НИИ не получится, если ты не будешь лояльным А.Лукашенко, в нынешних условиях - если не заявишь об этом публично.
Согласен с В.Тумаром в оценке важности листовок и FM-вещания. Сторонники ухода А.Лукашенко слишком переоценивают интернет. В деревнях и малых городах печатная продукция - это информация, которую, скажем так, можно пощупать, которая создает большее доверие и является объектом обсуждений на работе/улице. Аппарат обеспечения удержания власти А.Лукашенко это понимает, поэтому не печатали тиражи КП, Свободных новостей, не распространяет почта Народную волю. Уход только в интернет серьезно ограничил понимание ситуации в стране среди жителей сельской местности. FM-вещание постоянно звучит в маршрутках, в цехах, барах и т.д. и является хорошим средством для массированной системой пропаганды.

Относительно протестов В.Тумар вещает в духе всей пропаганды: руководят действиями в Беларуси иностранные профессионалы, люди заблуждаются, что действуют сами. Но люди протестуют против А.Лукашенко давно обдуманно и искренне, поведение самого А. Лукашенко является подпиткой протестов и «управляющим воздействием». Хотя действительно есть внешнее управление событиями в Беларуси по созданию конфликтов. После взятия белпропаганды под контроль россиянами видны стандартные российские нарративы по провоцированию и подпитке конфликтов, отработанные в Донбассе. Сначала заработала «классика» - отождествление протестующих с фашистами. Россияне несколько не учли аспект отношения беларусов к ВОВ. Когда-то госсекретарь совбеза С.Зась так объяснял, почему в Беларуси была выбрана тема ВОВ в идеологии: «в Беларуси общий взгляд существует в основном на историю Великой Отечественной войны [среди всех исторических периодов], именно поэтому она выбрана в качестве консолидирующего исторического периода, в том числе формирующего национальную идентичность, патриотизм и единство белорусского общества». Хотя провластные идеологи «заездили» тему ВОВ, но в общем так и есть. Для протестующих борьба с фашизмом имеет большое значение (причем не только как история, но и как настоящее). Попытки спровоцировать протестующих включением советских песен на митингах комичны и обречены. Если что и раздражает протестующих во включении такой музыки, так это плохой звук и репертуар. Хотелось бы почаще слышать «Вставай страна огромная», «День победы» и т.п., при таком репертуаре, глядишь, протестующие бы сбросились по рублю «уличным музыкантам» и за собранные средства военные смогли бы обновить звуковещательную аппаратуру ЗС-82. 

В первую неделю действий белпропаганды под руководством россиян была видна и тема раскачки конфликта по линии восток-запад Беларуси. Потом добавилась тема флага (о чем писал постом ниже). Сейчас решили спровоцировать конфликты на почве вероисповедания (события с Красным костелом и Кондрусевичем). Эти действия не приводят к расколу в народе (разве что подогревают радикальных адептов Лукашенко), а лишь консолидируют. Все протестующие прекрасно понимают, что внутренний конфликт не выгоден Беларуси.

Пока хорошо видно, что россияне не понимают белорусскую аудиторию. Показателен пример одного человека, который только сейчас снял с машины георгиевскую ленточку, ранее поддерживал «русский мир». Мотивация такого действия не имеет отношения к ВОВ, а обусловлена тем, что «центральной темой русского мира является идея справедливости, а В.Путин поддержал А.Лукашенко и признал выборы легитимными, тем самым поддержав несправедливость и разрушив ранее продвигаемую концепцию русского мира». Такое кондовое вмешательство российской пропаганды, безусловно, создаст пласт рьяных борцов за А.Лукашенко, которые будут приходить с провокациями на протестные митинги, срывать флаги, писать доносы и иные прелести СССР и Германии 1930-х годов. Но эта же пропаганда увеличивает количество сторонников протеста даже среди ранее поддерживавших А.Лукашенко (и В.Путина). Есть еще в Беларуси такой пласт сторонников А.Лукашенко, которые понимают, что были фальсификации выборов и чрезмерное насилие 9-11 августа и воспринимают эти события как негативные. Но они считают это меньшим из зол, поскольку полагают, что после ухода А.Лукашенко может начаться хаос и иные пропагандой сформированные страшилки. Причем, это люди не глупые, на достаточно высоких должностях, часть из них еще искренне полагали, что А.Лукашенко сможет противостоять России и не сдаст суверенитет. Так вот именно на этих людей с обратным эффектом действует пропаганда под российским руководством, ну и сам А.Лукашенко конечно тоже.
 
Теги: Новости
 
 
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