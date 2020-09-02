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Владимир Макей и Сергей Лавров 1 сентября проведут переговоры в Москве

02.09.2020 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей и Сергей Лавров 1 сентября проведут переговоры в Москве

Накануне министр иностранных дел России, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, констатировал абсолютно очевидные попытки раскачивать ситуацию в нашей стране извне, а также давления на Беларусь с помощью санкций.

Сергей Лавров отметил, что необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня нет.

Сергей Лавров о попытках вмешательства ряда стран в ситуацию в Беларуси: «Этого никто и не скрывает» (читать далее).

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Новости Беларуси. 1 сентября в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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