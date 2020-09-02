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Владимир Макей и Сергей Лавров 1 сентября проведут переговоры в Москве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 сентября в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне министр иностранных дел России, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, констатировал абсолютно очевидные попытки раскачивать ситуацию в нашей стране извне, а также давления на Беларусь с помощью санкций.
Сергей Лавров отметил, что необходимости в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня нет.
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Новости Беларуси. 1 сентября в Москве состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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