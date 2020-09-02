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В многоквартирном доме в Бобруйске прогремел взрыв

02.09.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следователи выясняют обстоятельства взрыва, который прогремел в одной из квартир в Бобруйске.

В многоквартирном доме в Бобруйске прогремел взрыв
Фото МЧС

Как сообщается, накануне в 23:10 в милицию поступило сообщение о том, что «54-летний хозяин одной из квартир Бобруйска включил газ и никого не впускает».

В СК отметили, что до приезда экстренных служб в указанной квартире «произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего были повреждены перекрытие между первым и вторым этажами».

Припаркованные рядом с домом автомобили получили повреждения.

В результате ЧП пострадал лишь хозяин жилища — у него термические ожоги лица и тела; он госпитализирован.

В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).

Как отметили в МЧС, подозреваемому 55 лет. «Взрывом в квартире выбиты оконные и дверные блоки, образовалась трещина в перекрытии жилой комнаты, повреждены дверной и оконные блоки трех рядом расположенных квартир… Выездной комиссией по ЧС принято решение об отселении жильцов одного подъезда (23 человека — в гостинице «Юбилейная», 31 человек у родственников).

 
 
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Следователи выясняют обстоятельства взрыва, который прогремел в одной из квартир в Бобруйске.
 
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