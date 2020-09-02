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Известные белорусские спортсмены заявили о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси

02.09.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известные белорусские спортсмены заявили о создании Свободного объединения спортсменов Беларуси.

Вот кто в него пока вошел:

- Степан Попов, чемпион мира и Европы, первых Европейских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси, лауреат публичного конкурса «Триумф. Героям спорта», обладатель международной награды Fair Play;

- Елена Левченко, мастер спорта международного класса, Бронзовый Призёр Чемпионата Европы. Чемпион Западной Конференции Женского NBA(WNBA). Лучшая центровая чемпионата Мира 2010г. Финалистка WNBA. Участница двух Олимпиад;

- Александра Герасименя, трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы;

- Никита Мещеряков, член национальной команды по баскетболу 3×3, призер Европейских игр, восьмикратный чемпион Беларуси по баскетболу;

- Егор Мещеряков, мастер спорта, чемпион Европы U22 1994, чемпион Беларуси и Украины, вице чемпион России, игрок Национальной сборной РБ 1995-2012, лучший игрок Беларуси 1998, 2001, 2002, 2008, 2009 годов;

- Артур Удрис, член национальной сборной по волейболу, бронзовый призер клубного чемпионата мира, российской суперлиги, кубка Южной Кореи, кубка и чемпионата Катара, трехкратный чемпион Беларуси;

- Надежда Остапчук, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике (толкание ядра);

- Екатерина Снытина, капитан национальной команды Беларуси по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских игр;

Отметим, что это все люди, которые подписались под открытым письмом с требованиями к власти.

В соцсетях появились 10 видеообращений участников объединения. Они призывают спортсменов обозначить свою позицию и присоединиться к письму. Вот что сказала Герасименя:

 
 
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В нем уже Герасименя, Левченко, братья Мещеряковы, Снытина, Остапчук и еще 4 спортсмена.
 
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