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В Беларуси растет разрыв в "чарках и шкварках" между Минском и регионами

02.09.2020 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во 2-м квартале 2020 года в среднем житель Минска заработал 703 чарки и шкварки. У жителя Могилевской области покупательная способность средней зарплаты составила всего 349 чарок и шкварок.

Стоимость «чарки и шкварки» (100 граммов водки и 100 граммов бескостной свинины) во втором квартале этого года не изменилась по сравнению с первым. Однако покупательная способность средних зарплат белорусов в пересчете на чарку и шкварку заметно выросла. Об этом говорят эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада», которые составили очередной индекс «ЧаркиШкварки».

По подсчетам авторов исследования, во втором квартале этого года стоимость чарки и шкварки осталась такой же, как в первом, — 2,65 рубля. Это, к слову, исторический максимум. Год назад такой же набор из водки и свинины стоил на 6 копеек меньше, пишет TUT.BY.

При этом покупательная способность средней зарплаты в пересчете на чарку и шкварку заметно выросла. Во втором квартале на нее можно было купить 461 чарку-шкварку: это на 27 больше, чем в предыдущем квартале, и на 46 больше, чем год назад.

— По-прежнему сохраняется существенный разрыв между регионами. Традиционно самые богатые белорусы проживают в Минске. Во 2-м квартале 2020 года среднестатистический житель столицы заработал 703 чарки и шкварки — в два раза больше, чем житель самого бедного региона, Могилевской области, где покупательная способность средней зарплаты составила всего 349 чарок и шкварок, — отмечают авторы исследования.


Еще один регион, где средняя зарплата недотянула до 400 чарок-шкварок — это Минская область (там на нее можно купить 382 набора из водки и свинины). В остальных регионах эта величина колеблется в диапазоне от 400 до 418 чарок и шкварок.

Также, говорят эксперты, Минск продолжает богатеть быстрее, чем другие регионы.

— Так, за последний год покупательная способность зарплат минчан выросла на 85 чарок и шкварок, в то время как в аутсайдерах оказался один из самых отстающих регионов, Минская область (плюс 14 ЧШ за год). В остальных областях покупательная способность зарплат за последний год выросла примерно на 40−50 ЧШ, — приводят цифры авторы индекса.
 
Теги: Минск
 
 
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Во 2-м квартале 2020 года в среднем житель Минска заработал 703 чарки и шкварки. У жителя Могилевской области покупательная способность средней зарплаты составила...
 
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